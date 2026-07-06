Kako je Bijela kuća izlobirala povratak Baloguna za susret protiv Belgije

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokrenula je koordinisanu diplomatsku i pravnu inicijativu kako bi napadaču reprezentacije Sjedinjenih Država Folarinu Balogunu omogućila nastup u odlučujućoj utakmici Svjetskog prvenstva protiv Belgije, nakon što je dobio crveni karton u pobjedi nad Bosnom i Hercegovinom.

Sve je počelo neposredno nakon završetka susreta odigranog u srijedu, kada je izvršni direktor Radne grupe Bijele kuće za FIFA Svjetsko prvenstvo Andrew Giuliani obavijestio predsjednika Trumpa da će Balogun, zbog isključenja nakon oštrog starta, propustiti naredni meč.

Trump i Giuliani mjesecima su redovno razgovarali o Svjetskom prvenstvu. Tokom priprema za turnir predsjednik je primao izvještaje o logistici, sigurnosti i izgledima američke reprezentacije, dok su se nakon početka takmičenja sredinom juna njihovi razgovori intenzivirali na nekoliko sedmičnih sastanaka.

Već iste večeri Bijela kuća odlučila je reagovati. Giuliani, američki ministar trgovine Howard Lutnick i visoki zvaničnici Fudbalskog saveza SAD-a, koji su utakmicu protiv BiH pratili uživo na stadionu Levi's kod San Francisca, pokrenuli su plan za osporavanje odluke brazilskog sudije Raphaela Clausa. Uspješne žalbe na crvene kartone na Svjetskim prvenstvima izuzetno su rijetke.

Prema informacijama do kojih je došao njemački magazin Politico, uslijedila su četiri dana intenzivnog lobiranja, pravnih konsultacija i diplomatskih kontakata koji su se protezali od Ovalnog ureda do sjedišta FIFA-e u Cirihu, pokazujući koliko je Trumpov najuži krug bio uključen u nastup američke reprezentacije na drugom Svjetskom prvenstvu održanom na tlu SAD-a.

Telefonski razgovor Trumpa i Infantina

Ključni trenutak dogodio se u četvrtak kada je Trump telefonom razgovarao s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom, s kojim je tokom gotovo osam godina izgradio bliske odnose. Infantino je tokom Trumpovog drugog mandata često boravio u Bijeloj kući, a dvojica zvaničnika ostala su u kontaktu i u periodima kada su američke političke odluke bile u suprotnosti s interesima FIFA-e.

Tokom razgovora Trump je zatražio pojašnjenje pravila koja uređuju crveni karton i suspenziju igrača. Infantino je saslušao američkog predsjednika, ali nije dao nikakva obećanja. FIFA nije željela potvrditi sadržaj razgovora, naglasivši da je odluku donio nezavisni Disciplinski odbor.

Uporedo s tim, pravni tim Fudbalskog saveza SAD-a pripremao službenu žalbu, dok su Giuliani i Lutnick ponudili da advokati Bijele kuće pomognu u pravnoj analizi slučaja. Paralelno s tim, Giuliani i investicioni menadžer Scott Goodwin analizirali su ranije kontroverzne odluke sudije Raphaela Clausa, a članci o njegovim prethodnim suđenjima kružili su među visokim američkim zvaničnicima u potrazi za dodatnim argumentima.

Foto: Florian Balogun gazi Tarika Muharemovica na utakmici BiH protiv SAD-a na Fifa-inom svjetskom prvenstvu 2026., REUTERS/Pedro Nunes

Slučaj je potom brzo dospio pred pravne i disciplinske strukture FIFA-e. Važnu ulogu imao je Emilio Garcia, zadužen za pravna pitanja svjetske fudbalske organizacije, koji je savjetovao Infantina o mogućnostima preispitivanja disciplinske odluke.

UEFA i Belgija razmatraju pravne korake

U nedjelju, dan prije utakmice protiv Belgije, FIFA-in Disciplinski odbor odlučio je suspendovati Balogunovu zabranu nastupa na godinu dana, čime je napadaču omogućeno da zaigra za američku reprezentaciju.

Predsjednik Trump pozdravio je odluku, poručivši da je FIFA “uradila ispravnu stvar i ispravila veliku nepravdu”.

Odluka je, međutim, izazvala oštre reakcije u evropskom fudbalu. Kraljevski belgijski fudbalski savez (RBFA) i UEFA razmatraju moguće pravne i proceduralne korake, potvrđeno je iz visokih evropskih fudbalskih krugova.

“Kako bismo zaštitili legitimna prava svih reprezentacija učesnica i očuvali temeljna načela fair-playa na ovom i budućim FIFA Svjetskim prvenstvima, RBFA razmatra sve raspoložive opcije“, saopćio je belgijski savez.

Prema izvorima upoznatim sa slučajem, UEFA je planirala objaviti službeno saopćenje kao podršku Belgiji, koja je direktno pogođena odlukom da Balogun ipak nastupi.

Kritike su stigle i iz same FIFA-e. Jedan od potpredsjednika organizacije, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, u poruci upućenoj Poliitcu cijeli slučaj opisao je kao “potpunu sramotu”.

Iako FIFA insistira da je odluku donio njen 18-člani nezavisni Disciplinski odbor, organizacija nije objavila detaljno obrazloženje niti otkrila da li je odluka donesena glasanjem. Nakon donošenja odluke, Trump i Infantino ponovo su razgovarali, a očekuje se da će zajedno uručiti trofej pobjedniku Svjetskog prvenstva nakon finala zakazanog za 19. juli.