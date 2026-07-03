Nekadašnji neprijatelji, danas partneri: Njemački tvorac tenka Leopard 2 kupuje britanskog dobavljača za Challengere

Evropski proizvođači odbrane ubrzano šire svoje poslovanje dok vojni troškovi širom regije rastu, a konkurencija za nacionalne programe postaje sve intenzivnija. U tom kontekstu, kompanija Renk sa sjedištem u Bavarskoj preuzima britanskog proizvođača transmisija David Brown Defence za oko 200 miliona dolara.

Ova transakcija povezuje dvije historijske grupacije za vojni inženjering s dugogodišnjim ulogama u Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Izvršni direktor Renka, Alexander Sagel, izrazio je ponos zbog podrške nacionalnom odbrambenom suverenitetu Ujedinjenog Kraljevstva, naglašavajući da je ova akvizicija dio šireg plana kompanije da iskoristi nagli rast evropske odbrambene potrošnje za realizaciju daljih ugovora.

Renk privlači pozicija koju David Brown Defence ima u pomorskim programima u Velikoj Britaniji, Kanadi i Australiji, što opisuje kao izuzezno vrijedan rad s dugim vijekom trajanja. Kompanija sa sjedištem u Augsburgu prijavila je prošle godine rekordan promet od 1,4 milijarde eura. Integracija pogona u Huddersfieldu, koji zapošljava oko 500 radnika, pomoći će grupaciji da zadovolji rastuću potražnju.

Spoj historijskih rivala iz doba drugog svjetskog rata

David Brown Defence, sa sjedištem u Zapadnom Yorkshireu, vuče korijene iz 1860. godine i snabdijevao je zupčanicima lovačke avione Spitfire tokom Bitke za Britaniju 1940. Kompanija je također proizvodila mjenjače za tenkove Churchill i komponente motora za bombardere korištene u ratnim kampanjama protiv njemačkih gradova, uključujući Hamburg i Dresden.

S druge strane, Renk je osnovan 1873. godine i postao je važan dobavljač za njemačku ratnu ekonomiju, proizvodeći mjenjače za tenkove koje je koristio Wehrmacht. Danas obje kompanije proizvode visoko precizne transmisije za teška oklopna i gusjeničarska vojna vozila, kao i za pomorske brodove poput fregata. Renk isporučuje mjenjače za njemački tenk Leopard 2, dok David Brown proizvodi komponente za Challenger britanske vojske.

Britansko tržište kao meta evropskih vojnih giganata

Ovaj ugovor dolazi u trenutku kada britanska namjenska industrija postaje atraktivna za evropske grupacije koje traže snažniju poziciju u britanskim programima nabavke. David Brown Defence je u vlasništvu privatne investicione firme Stellex Capital Management, koja je preuzela matičnu kompaniju David Brown Santasalo 2023.

Još jedan nedavni primjer je majska akvizicija britanskog proizvođača snajpera Accuracy International od strane FN Browning Group. Ranije analize tržišta, koje su pratile rast dionica Rolls-Roycea uslijed većeg odbrambenog budžeta Ujedinjenog Kraljevstva, pokazale su kako je vladin Plan za investicije u odbranu, koji dodaje 15 milijardi funti tokom četiri godine, podstakao interes investitora za vojne dobavljače, navodi Financial Times. Iako snažnija potrošnja podržava dugoročni rast kompanija povezanih s vojnom avijacijom i pomorskim programima, rastegnuti tehnički indikatori sugerišu da bi se tržište moglo suočiti s privremenom konsolidacijom.