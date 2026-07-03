Globalni skok bogatstva: Svijet je sve bogatiji a društveni jaz sve veći

Dobra vijest je da je svijet prošle godine postao znatno bogatiji. Loša vijest je da vi vjerovatno niste. Lično bogatstvo mjereno u američkim dolarima poraslo je za 11% prošle godine, prema novom izvještaju banke UBS, što je daleko nadmašilo rast iz prethodne dvije godine. Međutim, ovo stvaranje bogatstva bilo je izrazito koncentrisano, pri čemu najbogatijih 1,5% populacije drži gotovo 50% svjetskog bogatstva.

Podstaknuti snažnim finansijskim tržištima, dobici su donijeli korist isključivo imućnima, posebno onima sa imovinom većom od 5 miliona dolara, čime je proširen jaz između najbogatijih i svih ostalih.

To je najbolje ilustrovano razlikom između prosječnog i medijalnog bogatstva. SAD zauzimaju drugo mjesto u svijetu po prosječnom bogatstvu po odrasloj osobi, ali tek 28. mjesto po medijalnom bogatstvu.

Od 2020. do 2025. godine, prosječno bogatstvo po odrasloj osobi u SAD-u poraslo je za 10% na 696.277 dolara, dok je medijalno bogatstvo palo za 20% na 68.998 dolara. Mala grupa izuzetno bogatih pojedinaca može lako podići prosjek cijele nacije i učiniti da stanovnici izgledaju imućnije nego što stvarno jesu, navodi se u izvještaju.

Tehnološki pritisak i ekonomija u obliku slova “K”

Ovi trendovi nastavljaju se i kroz 2026. Američka ekonomija takozvanog K-oblika, u kojoj se bogati i siromašni sve više udaljavaju, ostaje stabilna dok imućni profitiraju od rasta berze. Istovremeno, inflacija i visoke cijene goriva nesrazmjerno pogađaju domaćinstva s nižim prihodima. Zabrinutost povećava i umjetna inteligencija, kao i napredak u nuklearnoj fuziji, mRNA tehnologiji i nauci o dugovječnosti, što bi moglo dodatno izmijeniti pejzaž bogatstva, navodi Business Insider.

Ipak, situacija nije potpuno loša. Na globalnom nivou, procenat ljudi u najnižoj kategoriji bogatstva, onih sa imovinom manjom od 10.000 dolara, nastavlja da se smanjuje. U 2000. godini gotovo 75% svjetske populacije imalo je manje od tog iznosa, dok ta brojka danas iznosi 41%. Za one koji se kreću prema gore, šanse su velike, SAD su prošle godine stvarale više od 1.200 novih milionera svakog dana.

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