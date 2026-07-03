Od automobila do robotike: Kako Hyundai koristi Svjetsko prvenstvo za redefinisanje svog brenda
Kao najveći proizvođač automobila u Južnoj Koreji, Hyundai Motor Group je prepoznatljiv po svojim vozilima. Međutim, kao jedan od dugogodišnjih komercijalnih partnera FIFA-e, kompanija sada koristi pozornicu Svjetskog prvenstva kako bi objavila novi fokus: robote.
Ta ambicija je jasno prikazana u FIFA muzeju u New Yorku na kultnom Rockefeller Plaza 50, gdje robotski pas pozdravlja posjetioce na ulazu, dok humanoidni robot Atlas pozira s nogometnom loptom. Hyundai je također objavio dokumentarac o obuci Atlasa da igra nogomet, dok robotski psi patroliraju stadionima radi dodatne sigurnosti.
Ova neprekidna demonstracija šalje jasnu poruku da se Hyundai transformiše u kompaniju za robotiku. Ambicije su počele 2020. godine akvizicijom kontrolnog udjela u kompaniji Boston Dynamics. Od tada, kompanija pozicionira robotiku kao ključni stub svoje budućnosti, ulažući u robote za automatizaciju fabričkog rada.
Radnički buntovi i budućnost automatizacije
Ovaj napor, međutim, prate kontroverze. Plan Hyundaija da opremi fabrike u Južnoj Koreji robotima naišao je na oštar otpor sindikata koji strahuje da će humanoidni roboti zamijeniti radnike. Nakon što su pregovori o platama i raspoređivanju robota zastali, sindikat je u srijedu uvjerljivo izglasao odobrenje štrajka.
Industrijska akcija ovog utjecajnog sindikata mogla bi koštati kompaniju stotine miliona dolara. Ovaj radni spor je značajan jer bi se mogao prenijeti i na SAD, gdje Hyundai planira rasporediti više od 25.000 robota Atlas do 2028., počevši od fabrike u Georgiji.
Zbog toga je PR kampanja tokom prvenstva ključna. Unutar FIFA-inog muzeja, posjetioci posmatraju robote s divljenjem, posmatrajući minijaturne Atlas figure kako rekreiraju golgeterske proslave Lionela Messija, Son Heung-mina i Cristiana Ronalda. U budućnosti koju vidi korejska kompanija, Hyundai obećava optimizam u kojem robotika donosi uvid u novu energiju i mogućnosti, navodi Politico.