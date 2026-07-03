Priprema za nastavak sukoba: Zašto je prividni mir između SAD-a i Irana samo zatišje pred novembarsku buru

Jedna faza rata u Iranu je završena, ali svijet možda griješi smatrajući predizbornu pauzu trajnim mirom. Ekonomska poluga Teherana vjerovatno će ostati snažna tokom međuizbora u SAD-u u novembru, ali bi mogla oslabiti nakon što glasovi budu prebrojani, što povećava rizik od obnovljenog sukoba nakon toga. U ovom opasnom novom okruženju, kako bi se ostatak svijeta mogao pozicionirati da još jednom izbjegne da postane kolateralna šteta? Da li će šezdesetodnevni pregovori između SAD-a i Irana donijeti trajno rješenje ostaje nejasno, posebno s obzirom na uzajamne napade tokom vikenda.

Ono što je najvažnije za tržišta jeste da je privremeni sporazum obnovio protok energije kroz Hormuski moreuz, kritičnu energetsku tačku koja je bila praktično zatvorena tokom konflikta. To je dovelo do pada cijena sirove nafte blizu nivoa prije rata. Od početka rata, mnogi su tvrdili da će rastuće cijene nafte oblikovati politiku sukoba isto koliko i rakete i diplomatija. Čini se da se to sada pokazalo tačnim.

Rat je možda trajao duže nego što se očekivalo, ali čini se da su ekonomski i politički pritisci snažno utjecali na odluke predsjednika Donalda Trumpa, što dokazuje spremnost SAD-a da Iranu ispuni mnoge stavke sa njegove liste želja u zamjenu za jednostavno ponovno otvaranje moreuza. Ključni rok za administraciju uvijek su bili međuizbori u SAD-u u novembru, i to ostaje slučaj. Pitanje je sada šta će se desiti sa ravnotežom snaga između Washingtona i Teherana nakon što birači izađu na birališta.

Mir, za sada

Rat je očigledno bio nepopularan u američkoj javnosti. Trumpov neto rejting odobravanja u anketi Economista I YouGova pao je sa negativnih 17 na početku rata na negativnih 24 prije nego što je objavljen okvir za prekid vatre, a od tada se oporavio na negativnih 21.

Rastuće cijene energije očigledno su igrale veliku ulogu u tome. Trumpov neto pozitivni rejting po pitanju inflacije i cijena potonuo je ispod negativnih 40. Koliko štete Trumpova administracija sada može sanirati uglavnom će zavisiti od kretanja cijena benzina u narednih nekoliko mjeseci.

Cijene na pumpama već su pale na oko 3,90 dolara po galonu, sa vrhunca od blizu 4,50 dolara tokom konflikta, pokazali su podaci Uprave za energetske informacije (EIA). Ali to bi se moglo preokrenuti ako pregovori propadnu. Teheranu možda neće biti ni potrebno da zatvori Hormuski tjesnac da bi utjecao na cijene energije. Možda će samo trebati navesti trgovce da povjeruju da su tokovi nafte i plina kroz Zaljev ugroženi.

Ta premija rizika mogla bi se brzo preliti na cijene sirove nafte i benzina, troškove vozarina, đubriva i industrijske troškove inputa. U izbornoj godini, to daje moć Iranu. Za sada, trgovci energijom su voljni ignorisati manje incidente između SAD-a i Irana, pri čemu je nafta tipa Brent pala za oko 40% u odnosu na ratni vrhunac. Ali to bi se moglo brzo promijeniti ako se učini da je Iran spreman ponovo odigrati na svoju kartu Hormuza.

Rizik se vraća

Delikatna ravnoteža snaga mogla bi se, međutim, značajno promijeniti nakon međuizbora u SAD-u 3. novembra. Ako republikanci izgube mjesta, Trump bi se mogao suočiti sa neprijateljskijim ili podijeljenim Kongresom, što bi otežalo usvajanje budžeta i zakona. Demokrate trenutno vode u generičkom kongresnom glasanju sa više od 5 procentnih poena, prema RealClear Pollingu, i široko se vjeruje da imaju velike šanse da povrate kontrolu nad Predstavničkim domom, gdje im je potreban neto dobitak od samo pet mjesta.

Domaći zastoj mogao bi povećati iskušenje za Trumpa da traži političke pobjede u inostranstvu, gdje može ostaviti svoj trag sa manje ograničenja od strane Kongresa ili sudova. Iako se čini da Trump sada ima ograničen apetit za nastavak potpunih borbi, dobio je oštre kritike i kod kuće i u inostranstvu zbog privremenog dogovora koji izgleda ide u korist Irana.

Štaviše, brzi pad cijene Brent nafte sugeriše da trgovci energijom mogu brzo slegnuti ramenima na politički rizik. To bi moglo učiniti obnovljeni vojni pritisak privlačnijim nakon međuizbora. Dakle, Iran možda ima prednost za sada, ali to bi se moglo promijeniti ako se dogovor ne finalizira do jeseni, što je realna mogućnost s obzirom na to koliko su strane udaljene u pogledu ključnih spornih tačaka kao što je iranski nuklearni program. Rezultat ove promjenjive poluge nije trajni rat, već neprekidni rizik.

Sigurnija strateška opklada

To ostavlja velike uvoznike energije, poput Evrope i velikog dijela Azije, ranjivim na neočekivane skokove cijena nafte i plina i poremećaje u snabdijevanju đubrivima i drugom robom u narednim godinama. Najbolja odbrana za ove zemlje čini se jednostavnom: smanjiti utjecaj koji uvezeni fosilni energenti imaju na njihove ekonomije.

Čini se da je Evropa shvatila poruku. Nakon dva energetska šoka u pet godina, mnoge vlade u regiji ponovo razmatraju domaću proizvodnju nafte i plina, što je kratkoročno rješenje, i ubrzavaju investicije u obnovljive izvore i nuklearnu energiju kako bi postale manje zavisne od uvezenih fosilnih goriva. Tačno je da bi ovaj pomak povećao ovisnost lanca snabdijevanja o Kini, dominantnom igraču u tehnologiji obnovljivih izvora. Ali priroda te zavisnosti se razlikuje od prevelikog oslanjanja na uvezenu energiju.

Ako se uvoz plina i nafte prekine, elektrane i rafinerije koje se oslanjaju na njih dolaze pod neposredan pritisak. Ali ako Kina ograniči izvoz solarnih ćelija ili vjetroturbina, postojeće solarne i vjetroelektrane bi uglavnom nastavile raditi. Šta je sigurnija strateška opklada? Jedna faza rata u Iranu se možda završava, ali duža borba bi mogla tek početi i ranjive zemlje bi se trebale pripremiti za nju, navodi se u tekstu Joachima Klementa, stratega za investicije pri Panmure Liberum investicionoj banci, objavljenom na Reutersu.

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