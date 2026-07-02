OpenAI nudi 5% vlasništva vladi SAD-u kako bi osigurali podršku Trumpove administracije

Kompanija OpenAI je pokrenula razgovore o ustupanju 5 posto udjela Vladi Sjedinjenih Američkih Država, dok ovaj tehnološki startup, čija se vrijednost procjenjuje na 852 milijarde dolara, pokušava ukloniti političke prepreke kroz finansijsko povezivanje sa administracijom predsjednika Donalda Trumpa.

Sam Altman, izvršni direktor kompanije koja stoji iza ChatGPT-ja, tvrdi da je davanje finansijskog udjela javnosti najbolji način za podjelu koristi od vještačke inteligencije, te je predložio udio ove veličine u ranim razgovorima sa administracijom. Prema tom planu, aranžman bi uključivao i druge američke AI kompanije koje bi predale sličan procenat, mada ostaje nejasno da li bi laboratorije poput Anthropica, Googlea i Mete pristale na to.

Strategija ublažavanja političkih pritisaka u Washingtonu

Davanje vlasničkog udjela državi moglo bi osigurati dobre odnose s administracijom i predstavlja pokušaj rješavanja političkih pritisaka dijeljenjem bogatstva koje generiše vještačka inteligencija. AI laboratorije se suočavaju sa sve izazovnijim okruženjem u Washingtonu jer su javnost i političari zabrinuti zbog masovne izgradnje data centara te implikacija AI-ja na radna mjesta i sajber sigurnost.

OpenAI i Anthropic su nedavno iskusili odgađanje lansiranja svojih naprednih modela zbog američkih regulatornih provjera, dok dio republikanaca i savjetnika predsjednika Trumpa zagovara znatno strožiju regulaciju ovog sektora.

Altman i drugi izvršni direktori OpenAI-ja sugerisali su da vodeći programeri dodijele 5 posto svog kapitala u fond sličan Stalnom fondu Aljaske (Alaska Permanent Fund), koji investira državne prihode od nafte u dionice i isplaćuje dividende vladi i stanovnicima.

“Konceptualni” razgovori i potraga za novim ekonomskim modelima

Ovi “konceptualni” razgovori su u ranoj fazi i svaka konačna realizacija mogla bi zahtijevati odluku Kongresa. Ipak, diskusije ukazuju na potencijalni mehanizam za distribuciju finansijskih dobitaka. Altman je o pitanju javnog vlasništva aktivno razgovarao sa Trumpom, ministrom trgovine Howardom Lutnikom i ministrom finansija Scottom Bessentom, ali i sa demokratskim senatorom Berniejem Sandersom, koji se zalaže za to da javno vlasništvo kroz suvereni fond iznosi blizu polovine svake AI kompanije.

U aprilu je OpenAI predložio “javni novčani fond” koji “pruža svakom građaninu, uključujući i one koji nisu investirani na finansijskim tržištima, udio u ekonomskom rastu vođenom umjetnom inteligencijom”, navodi Financial Times.

Pored toga, OpenAI fondacija, neprofitni ogranak kompanije, objavila je da će društvu u budućnosti vjerovatno trebati novi pristupi: “Cilj nije samo podržati ljude kroz ekonomske promjene nakon što su odluke već donesene, već im dati udio i glas u oblikovanju načina na koji se te promjene odvijaju”.