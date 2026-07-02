Da li je ispadanje reprezentacije Njemačke odraz dublje krize u državi

Njemačka nije samo eliminisana sa Svjetskog prvenstva u ponedjeljak navečer. Za mnoge posmatrače, ovaj poraz izgleda kao nešto mnogo veće: još jedna nacionalna institucija koja gubi snagu i oslonac. Šampion iz 2014. godine, koji se muči na svakom velikom turniru od 2016., pretrpio je težak poraz od Paragvaja, izgubivši 3-4 nakon jedanaesteraca, čime je završio učešće na turniru koji se održava u Americi.

Međutim, “Die Mannschaft” nije jedina njemačka nacionalna institucija koja ne ispunjava očekivanja.

“Ova reprezentacija igra onako kako njihova savezna vlada upravlja državom: velike ambicije, malo odlučnosti. Svako se bori sam za sebe, niko ne preuzima odgovornost, a kada se sreća konačno i pojavi, gol se ne prizna”, napisala je njemačka zastupnica u Evropskom parlamentu, Marie-Agnes Strack-Zimmermann na platformi X, osrčući se pritom na kontroverzno poništeni gol u produžecima koji je Njemačkoj mogao donijeti pobjedu.

Profesor političkih nauka Alexander Straßner ističe da “uvijek postoji veza između sporta i politike”, a najveća evropska ekonomija nije izuzetak. Slično kao i muški fudbalski tim, tokom protekle decenije automobilski sektor i industrijska kičma zemlje izgubili su dobar dio svog nekadašnjeg sjaja.

Kada je Njemačka deklasirala Brazil sa 7-1 u polufinalu Svjetskog prvenstva 2014., Volkswagen je bio na pragu da postane najveći svjetski proizvođač automobila. Prošle sedmice, ta ista kompanija najavila je desetine hiljada otkaza, dok glavni dobavljač u automobilskoj industriji, Bosch, planira slična masovna otpuštanja. Nezaposlenost u zemlji porasla je na najviši nivo od pandemije koronavirusa, a ekonomski rast i dalje ostaje slab.

Foto: Njemački kancelar Friedrich Merz, REUTERS/Axel Schmidt

Nacija koja je nekada bila sinonim za performanse, pouzdanost, efikasnost i inženjersku izvrsnost, sada je poznatija po hroničnom kašnjenju vozova, infrastrukturnim megaprojektima opterećenim višegodišnjim odgodama i ogromnim troškovima, te posrnuloj automobilskoj industriji.

Politička nestabilnost i diplomatski pritisci

Međunarodni ugled Njemačke takođe je narušen. Nakon što je kancelar Friedrich Merz izjavio učenicima jedne srednje škole da iranski režim “ponižava” SAD, američki predsjednik Donald Trump uzvratio je napadom na njemačkog lidera na platformi Truth Social. Trump je zaprijetio ostvarenjem košmarnog scenarija za Berlin: povlačenjem 5.000 američkih vojnika iz Njemačke.

Uz veoma nizak rejting vlade i rast desničarske Alternative za Njemačku (AfD) u anketama, mnogi Nijemci ne vjeruju da Merz može preokrenuti situaciju, navodi Politico. Čini se da kancelar ne uspijeva prepoznati raspoloženje javnosti bilo u politici ili u fudbalu.

“Iako poraz boli: kakva utakmica, @DFB_Team! Vaša odlučnost i timski duh tokom ovog Svjetskog prvenstva inspirisali su našu zemlju. Ponosni smo na vas”, napisao je kancelar na platformi X nakon posljednjeg zvižduka, izazvajući podsmjeh i oštre kritike njemačkih navijača. Njemački medij Tagesspiegel prenio je da je objavu greškom lansirao mlađi član kancelarovog osoblja koji je odabrao pogrešnu unaprijed napisanu poruku, mada je kasnije izmijenio izvještaj navodeći da ta verzija događaja “očigledno nije u potpunosti odražavala stvarni proces”.

Ipak, kraj ambicija reprezentacije na Svjetskom prvenstvu ne mora nužno biti neopoziv znak neizbježnog pada Njemačke. Straßner naglašava da zemlja i dalje ima nadu: “U političkoj kulturi oblikovanoj negativnošću… uvijek se govori da je propast Zapada odmah iza ugla, pri čemu se stanje nacionalnog tima ističe kao najnoviji loš predznak. Prvo kolabira reprezentacija, a zatim i samo društvo. To je potpuna besmislica”.