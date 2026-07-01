Microsoft sprema novi val otkaza: Upitne hiljade radnih mjesta

Microsoft bi uskoro mogao objaviti novi val otkaza koji bi pogodio hiljade zaposlenih, dok tehnološki gigant pokušava kontrolisati troškove u periodu velikih ulaganja u umjetnu inteligenciju, navode izvori upoznati sa situacijom.

Planirana smanjenja radnih mjesta obuhvatit će više sektora, uključujući prodaju, konsultantske pozicije i dio zaposlenih u odjelu za Xbox, prema osobama koje su govorile pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti informacija.

Očekuje se da će ovaj krug otkaza biti manji nego prethodni talasi smanjenja broja zaposlenih. Prema izvorima, ukupan broj pogođenih radnih mjesta trebao bi biti manji od 2,5 posto Microsoftove radne snage, koja broji oko 220.000 zaposlenih.

Kompanija planira objavu otkaza naredne sedmice, iako se termin još može promijeniti. Dio zaposlenih kojima prijeti ukidanje pozicija mogao bi odmah dobiti ponude za druga radna mjesta unutar kompanije.

AI ulaganja povećavaju pritisak na troškove

Najnoviji potez dolazi u trenutku kada Microsoft ubrzava ulaganja u umjetnu inteligenciju, dok pokušava smanjiti operativne troškove. Kompanija je pod pritiskom investitora na Wall Streetu zbog zabrinutosti da bi razvoj AI tehnologija mogao zamijeniti dio softverskih usluga, uključujući određene proizvode iz Microsoftovog portfolija.

Dionice Microsofta pale su oko 19 posto tokom proteklog mjeseca, što predstavlja najlošiji mjesečni rezultat kompanije od perioda dot-com krize.

Microsoft je i ranije provodio velika restrukturiranja. Prošle godine kompanija je ukinula oko 6.000 radnih mjesta u maju, a zatim dodatnih 9.000 pozicija u julu, što je predstavljalo približno četiri posto ukupne radne snage.

U prethodnim godinama Microsoft je često provodio smanjenja zaposlenih početkom nove fiskalne godine koja počinje 1. jula, što bi moglo objasniti trenutak najnovije odluke.

Xbox i prodajni timovi među pogođenim sektorima

Microsoft je početkom ove godine pokrenuo i program dobrovoljnog odlaska u penziju za zaposlene u Sjedinjenim Američkim Državama na određenim nivoima, starije od 70 godina ili one koji imaju kombinaciju godina života i radnog staža od najmanje 70 godina.

Program je obuhvatio oko sedam posto američke radne snage kompanije, odnosno približno 9.000 od ukupno 125.000 zaposlenih u SAD-u. Oko trećine kvalifikovanih radnika prihvatilo je ponudu, što je bilo u skladu s očekivanjima, prema izvorima upoznatim s programom.

Zahvaljujući tome, Microsoft će moći smanjiti manji procenat zaposlenih nego prošle godine, navodi jedan izvor.

Zaposleni u prodaji koji primaju provizije nisu bili uključeni u program dobrovoljnog odlaska, prema internom dokumentu koji je pregledao Business Insider.

Očekivanja o smanjenju broja zaposlenih u Xbox diviziji postoje već neko vrijeme, nakon što je nova izvršna direktorica gaming poslovanja Asha Sharma uputila zaposlenima poruku u kojoj je pozvala na “resetovanje” poslovanja.