KKR ulazi na evropsko tržište penzijskih fondova i sektor osiguranja

Američki investicioni gigant KKR razmatra ulazak na tržišta prenosa penzijskog rizika u Ujedinjenom Kraljevstvu i Evropi, nastojeći proširiti prisustvo u jednom od najbrže rastućih segmenata finansijske industrije. Plan dolazi u trenutku kada najveće svjetske privatne investicione kompanije intenziviraju konkurenciju za udio u evropskom sektoru životnog osiguranja i upravljanja penzijskim obavezama.

Kompanija, koja upravlja imovinom vrijednom više od 700 milijardi dolara, posljednjih mjeseci vodi razgovore s evropskim osiguravajućim društvima o mogućem širenju poslovanja svog osiguravatelja Global Atlantic, navode izvori upoznati s pregovorima.

Za razliku od pojedinih konkurenata koji su se odlučili za kupovinu evropskih osiguravajućih kuća, KKR razmatra drugačiji model. Prema izvorima, kompanija ispituje mogućnost sklapanja partnerstava u kojima bi zajedno s osiguravateljima ulagala kapital u investicije koje bi identifikovao i strukturirao KKR. Takvi aranžmani mogli bi uključivati i direktna ulaganja iz bilansa kompanije kako bi se partnerima omogućio dalji rast.

Partnerstva umjesto preuzimanja

Potencijalni ulazak KKR-a predstavljao bi još jedan primjer širenja američkog privatnog kapitala na evropsko tržište penzione štednje, koje je postalo posebno privlačno zbog dugoročnih penzijskih obaveza koje investitorima omogućavaju stabilan pristup kapitalu za kreditne i druge investicije s višim prinosima.

Jedan od rukovodilaca iz sektora osiguranja izjavio je za Financial Times da je KKR posljednjih mjeseci razgovarao s nekim od najvećih britanskih osiguravatelja te da kompanija pokazuje “velike ambicije” za razvoj poslovanja na tom tržištu. Prema njegovim riječima, cilj je postepeno izgraditi snažnije prisustvo kroz dugoročna partnerstva.

Isti izvor tvrdi da su vođeni razgovori s vodećim kompanijama britanskog tržišta životnog osiguranja, uključujući mogućnost strateške saradnje. KKR je, međutim, odustao od ulaganja u kompaniju za prenos penzijskog rizika koju osniva britanski osiguravatelj Standard Life uz podršku investicione grupe CVC, jer je procijenjeno da je projekat još uvijek premalih razmjera.

Evropsko tržište postaje sve privlačnije

Izvori bliski kompaniji navode da bi KKR mogao pokušati ući na tržište kroz zajedničko ulaganje slično modelu koji je ranije uspostavljen između kompanija L&G i Blackstone. Neimenovani izvršni direktor iz sektora osiguranja izjavio je da je “KKR razgovarao praktično sa svima” na britanskom tržištu prenosa penzijskog rizika te da se trenutno čini kako kompanija daje prednost partnerstvima umjesto akvizicijama.

KKR je većinski udio u američkom osiguravatelju Global Atlantic kupio 2021., a kasnije je postao i njegov jedini vlasnik. Ipak, za razliku od konkurenta Apollo Global Managementa i njegovog osiguravatelja Athora, Global Atlantic još nema značajnije prisustvo u Evropi.

Kompanija je ipak već koristila kapital Global Atlantica za evropske investicije, uključujući kredit od 1,4 milijarde eura odobren Global Sports Groupu, kompaniji koju je osnovao CVC radi objedinjavanja ulaganja u fudbalske i druge sportske lige.

Evropsko tržište istovremeno privlači i druge velike investitore. Athora je prošle godine gotovo udvostručila svoju veličinu nakon kupovine britanske kompanije Pension Insurance Corporation za 5,7 milijardi funti, koja upravlja imovinom vrijednom oko 50 milijardi funti. U međuvremenu je i osiguravateljski ogranak Brookfielda najavio preuzimanje kompanije Just Group za 2,4 milijarde funti, dodatno potvrđujući da tržište prijenosa penzijskog rizika postaje jedno od ključnih područja ulaganja globalnih finansijskih grupacija.