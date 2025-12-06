Kako ostati zdrav i vitalan u penziji: Savjeti za dugovječnost

Ako ste u penziji, vjerovatno upravljate s nekoliko zdravstvenih problema, neki su tek mala smetnja, dok su drugi ozbiljniji i zahtijevaju više vremena za kontrolu. Ovi problemi podsjećaju da trebate posvetiti vrijeme upravljanju i očuvanju svog zdravlja.

Zamislite svoje tijelo kao starinski automobil koji zahtijeva više pažnje nego kad je bio nov, ali i dalje dobro izgleda i može vas odvesti gdje želite.

Istraživanja pokazuju da zdrave životne navike mogu smanjiti šanse za nastanak ozbiljnih i manje ozbiljnih zdravstvenih problema.

Dodatna prednost dobrog zdravlja je uživanje u životu i moguće uštede jer nećete morati trošiti novac na medicinske račune. Na primjer, nedavno istraživanje Nationwide Retirement Institute pokazalo je da velika većina (92%) ispitanika vjeruje da je očuvanje zdravlja ključno za izgradnju bogatstva i štednje.

Jedan od ciljeva mnogih penzionera je živjeti dobro što duže mogu. Pogledajmo osnove zdravlja u penziji koje mogu dodati godine zdravog života. Možda ste već čuli neke od ovih ideja, ali ćemo obraditi i nekoliko koje vam mogu pomoći da uspješno uvedete ove zdrave životne promjene.

Vježbanje je ključno

Idealno bi bilo da uključite različite vrste vježbi koje poboljšavaju snagu, kardio, fleksibilnost i ravnotežu. Mnoge vježbe mogu poboljšati dvije ili tri od ovih sposobnosti, ali rijetko se nađe jedna koja pokriva sve četiri. Normalno je da mnogi ljudi praktikuju dvije ili tri vrste vježbi, a zanemaruju jednu ili dvije druge.

Razmislite o tome što trenutno radite za vježbanje i dodajte nekoliko različitih vrsta u svoj sedmični raspored. Na primjer, ja sam nedavno uvrstio odlazak u teretanu nekoliko puta sedmično kako bih radio na jačanju mišića i gustoći kostiju, što može pomoći u prevenciji slabosti u starijoj dobi (sarkopenija, česta bolest kod starijih koja može biti vrlo onesposobljavajuća).

Koja je najbolja vrsta vježbe za vas? Istraživanja pokazuju da su to vježbe koje volite i koje možete dugoročno prakticirati, jer ih je tada lakše održavati. Dodatni benefit je vježbanje s porodicom, prijateljima ili u grupi, što pruža socijalnu interakciju i motivaciju da se držite programa.

Zdrava ishrana je takođe ključna

Program zdrave ishrane ima dva cilja. Prvo, većina uobičajenih dijeta savjetuje da minimalizirate ili potpuno izbacite nezdravu hranu, poput šećera, soli, jednostavnih ugljikohidrata i nezdravih masti. Ova promjena može pružiti polovinu ili više koristi od većine dijeta koje ste čitali. Drugo, jedite uravnoteženu prehranu koja uključuje povrće, voće, kompleksne ugljikohidrate, zdrave masti i proteine. Takođe, jedite u pravoj količini kako biste održali zdravu težinu. Prekomjerna težina može opteretiti cijelo tijelo, posebno srce, koljena, kukove i stopala.

Kao i kod vježbanja, važno je razviti režim ishrane koji vam se sviđa. Ako razmišljate o ishrani kao o „lijeku koji morate uzeti“, vjerovatno nećete dugo moći to održavati. Umjesto toga, eksperimentirajte kako biste pronašli hranu koja vam odgovara, u skladu s budžetom i vremenom potrebnim za kupovinu i pripremu obroka. Testiranjem ćete vjerovatno pronaći recepte ili dijetu koja je zdrava, ukusna i praktična za pripremu. Ne brinite zbog povremenih užitaka, sve dok ih ne pretjerujete.

Ako niste sigurni odakle početi, online se može pronaći mnogo korisnih informacija o zdravoj ishrani zasnovanoj na istraživanjima.

Osigurajte dovoljno sna

Vjerovatno ste čuli da je potrebno spavati sedam do devet sati svake noći, što je primjereno za većinu ljudi. Istraživanja pokazuju da dobre navike spavanja mogu pomoći u prevenciji demencije i omogućiti tijelu odmor potreban za oporavak i regeneraciju. Nadamo se da u penziji više nećete morati buditi se na alarm svaki dan za posao, pa možete razviti prirodnije navike spavanja. Ako imate problema sa uspavljivanjem, online možete pronaći mnogo savjeta.

Zaštitite se vakcinama

Kako starite i ulazite u sedamdesete i dalje, akutni zdravstveni problemi poput COVID-a, gripe, šindre i upale pluća mogu biti vrlo ozbiljni, ponekad i smrtonosni. Posavjetujte se sa svojim doktorom koje vakcine su najprikladnije za vas.

Eliminišite loše navike

Ako je moguće, smanjite ili eliminišite prekomjernu konzumaciju alkohola, pušenje, upotrebu ilegalnih droga i rizične aktivnosti. Vjerovatno ste već čuli ovaj savjet, pa ako vam se odnosi na vas, pronađite način da se motivišete za zdrave korake.

Steve Vernon, Forbes