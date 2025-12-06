Kina i regija predvode, Saudijska Arabija i Izrael u padu: Turizam u BiH stabilan uprkos sezonskim oscilacijama

U Bosni i Hercegovini u oktobru 2025., zabilježeno je 186.275 turističkih dolazaka, što predstavlja pad od 11,3 posto u odnosu na septembar, ali i porast od 2 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Turisti su ostvarili ukupno 373.806 noćenja, čime je zabilježen sličan trend. U odnosu na septembar noćenja su pala za 11,4 posto, dok su na godišnjoj razini porasla za 5,8 posto, prema podacima Agencije za statistiku BiH.

Struktura noćenja pokazuje da su strani gosti i dalje dominantni, s udjelom od 70,5 posto, dok domaći turisti učestvuju s 29,5 posto ukupnih noćenja. Broj noćenja domaćih turista bio je niži u odnosu na prethodni mjesec, ali je zabilježen rast od gotovo 10 posto u odnosu na oktobar 2024., dok su strani turisti ostvarili 4,3 posto više noćenja nego godinu ranije.

U strukturi noćenja stranih turista i dalje prednjače gosti iz Hrvatske, koji ostvaruju 12% ukupnog broja noćenja, zatim iz Srbije s 10,7% te Slovenije s 8,2%. Turski turisti sudjeluju s 7,7%, a slijede ih gosti iz Kine s 5,4%, SAD-a s 4,8%, Njemačke s 4,7% i Crne Gore s 4%. Francuska i Italija ostvaruju po 3,3% noćenja, dok Ujedinjeno Kraljevstvo i Mađarska sudjeluju sa po 2,6%. Ove zemlje zajedno čine gotovo 70% ukupnog broja noćenja stranih posjetitelja, dok preostale zemlje sudjeluju s 30,7%.

Najveći broj noćenja u hotelima

Hoteli i sličan smještaj i dalje su najzastupljeniji oblik smještaja, s 181.606 registriranih dolazaka i 355.293 noćenja, što predstavlja oko 95% svih turističkih noćenja u zemlji. U odnosu na prošlu godinu hotelski sektor bilježi rast, dok kampovi i ostale vrste smještaja i dalje čine tek manji dio ukupnog turističkog prometa. U oktobru je na raspolaganju bilo 20.992 smještajnih jedinica, što je za 1,2 % više nego u istom mjesecu prethodne godine, uz porast dostupnih kreveta za 2,1 %.

Promatrajući ključna emitivna tržišta, turisti iz regije i dalje čine najveći dio ukupnog prometa, dok Kina ostaje najznačajnije azijsko tržište s izraženim godišnjim rastom broja noćenja. S druge strane, broj turista iz Saudijske Arabije i Izraela bilježi znatne padove u odnosu na prošlu godinu, dok UAE i Malezija ostvaruju rast. Iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade zabilježen je stabilan priljev turista, pri čemu gosti iz SAD-a prosječno ostvaruju više od dva noćenja po dolasku. Turisti iz Okeanije ostvarili su najveći mjesečni skok dolazaka, dok su najduži boravak imali posjetitelji iz Australije i Južne Afrike.

Ukupno gledano, oktobar 2025. potvrđuje stabilan, ali i sezonski osjetljiv rast turističkog sektora u Bosni i Hercegovini, uz naglašenu ovisnost o regionalnim tržištima i kontinuirani porast interesa gostiju iz udaljenijih dijelova svijeta.

Amela Hasanbašić