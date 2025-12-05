Mostovi koji prkose nemogućem: Top 10 najdužih mega-konstrukcija na Svijetu

Najduži mostovi svijeta nisu samo konstrukcije, oni su dokaz koliko daleko može ići ljudska ambicija. Povezuju gradove, cijele regije i ekonomske zone, ubrzavaju razvoj i pokazuju šta je danas moguće u infrastrukturi. Rangiranje iz 2025. godine temelji se na ukupnoj linearnoj dužini mosta, uključujući sve pristupne dijelove i spojene segmente, kako bi se prikazala stvarna veličina ovih mega-projekata.

Iako dominiraju kineski viadukti za brze vozove, sve snažnije u igru ulaze i zemlje poput Bangladeša i Filipina sa novim generacijama gigantskih nadvožnjaka.

U samom vrhu i dalje je Danyang–Kunshan Grand Bridge, kineski most dug 164,8 km koji je prvenstveno izgrađen da podrži brzu prugu Peking–Šangaj. Podignut iznad močvara, rižinih polja i urbanih zona, konstruisan je da izdrži poplave i potrese, oslonjen na više od 9.500 stupova. Sa brzinama vozova do 300 km/h, ostaje neprikosnoveni rekorder.

Odmah iza njega nalazi se Changhua–Kaohsiung Viaduct u Tajvanu, kičma tajvanske mreže brzih vozova. Dužine 157,3 km, ovaj viadukt je inženjerski podvig u jednom od seizmički najaktivnijih područja svijeta, građen tako da vozovi mogu sigurno stati čak i tokom zemljotresa.

Tao Liang / Xinhua News / Profimedia

Treće mjesto drži Tianjin Grand Bridge sa 113,7 km, još jedan kolos kineske brze željeznice. Slično je i s četvrtim i petim mjestom: Cangde Grand Bridge (105,8 km) i Weinan Weihe Grand Bridge (79,7 km). Svaki od njih osmišljen je da premosti rijeke, poplavne ravnice, saobraćajnice i široke pejzaže bez gubitka brzine.

Najduži automobilski most na svijetu je Bang Na Expressway u Bangkoku – 54 km duga uzdignuta autocesta iznad jednog od najzagušenijih urbanih područja na planeti. Umjesto prelaska nad vodom, ovaj kolos lebdi iznad postojeće cestovne mreže i čini višeslojni transportni sistem.

Ispod 50 km smješteni su Beijing Grand Bridge (48 km), glavni ulaz za kineske brze vozove u prijestonicu, te dva ogromna regionalna mega-projekta iz Jugoistočne Azije: Dhaka Elevated Expressway (46,73 km), prvi veliki nadvožnjak u Bangladešu, i Metro Manila Skyway System (39,2 km), ključna arterija iznad najprometnijeg grada Filipina.

Listu zatvara američki klasik, Lake Pontchartrain Causeway u Louisiani, dugačak 38 km. Iako više nije među najdužima po ukupnoj dužini, i dalje drži Guinnessov rekord za najduži neprekinuti most preko vode.

Ovi gigantski projekti pokazuju da se svjetska trka više ne vodi samo za dužinu. Današnji izazovi su visina, izdržljivost, ekstremni tereni i klimatski rizici. Mostovi budućnosti neće biti rekordni samo u kilometrima, bit će dokaz sposobnosti da se savladaju prepreke koje su nekad izgledale nepremostive.

