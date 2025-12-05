Trese se Hollywood: Netflix uputio moćnu ponudu za Warner Bros Discovery

Warner Bros Discovery (WBD.O) je primio drugu rundu ponuda, uključujući i ponudu Netflixa (NFLX.O) koja je većinom u gotovini, u aukciji koja bi mogla biti okončana u narednim danima ili sedmicama, rekao je u ponedjeljak izvor upoznat s procesom.

Bankari Paramount Skydancea (PSKY.O), Comcasta (CMCSA.O) i Netflixa tokom vikenda su radili na poboljšanim ponudama za cjelokupnu kompaniju Warner Bros ili njene dijelove, dodao je izvor.

Ponude su obavezujuće, što upravnom odboru daje mogućnost da brzo odobri dogovor ukoliko budu ispunjeni uslovi, iako još nisu označene kao finalne, rekao je sagovornik.

Netflix i Warner Bros Discovery odbili su komentirati. Bloomberg News je prvi izvijestio o ovom razvoju događaja.

Prošle sedmice Warner Bros je zatražio od ponuđača da dostave poboljšane ponude do 1. decembra, nakon što je ranije primio preliminarne ponude za preuzimanje od Paramount Skydancea, Comcasta i Netflixa.

Reuters je ekskluzivno objavio da je upravni odbor Warner Bros Discoveryja odbio Paramountovu ponudu, koja je najvećim dijelom bila u gotovini i procjenjivala vrijednost kompanije na blizu 24 dolara po dionici, odnosno oko 60 milijardi dolara, te je javno objavio da će razmotriti strateške opcije za studio.

Kompanija, koja je vlasnik HBO-a i CNN-a, saopštila je u oktobru da razmatra mogućnosti prodaje.

Svaki potencijalni dogovor koji uključuje Warner Bros Discovery dodatno bi konsolidovao medijsku industriju nakon spajanja Skydance Media i Paramount Globala vrijednog 8,4 milijarde dolara, procesa obilježenog političkim nadzorom i zabrinutošću dioničara.

Studio koji stoji iza filmskih franšiza “Harry Potter” i DC Comics u junu je objavio planove da se naredne godine podijeli na dvije jedinice, jednu fokusiranu na produkciju studijskog sadržaja i drugu na kablovske mreže, kako bi odvojio rastući streaming biznis od posrnule kablovske divizije.

