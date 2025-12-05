Koje pumpe će imati problem u Republici Srpskoj zbog sankcija NIS-u

Naftni distributeri u Republici Srpskoj ne očekuju da će doći do značajnog poremećaja na domaćem tržištu naftnih derivata zbog prekida rada Rafinerije u Pančevu, ali ne znaju kako će se to dugoročno odraziti.

“U ovom trenutku problem kod nas će sigurno imati benzinske pumpe NIS-a i Gazproma koje se snabdijevaju gorivom iz Pančeva, dok ostali imaju druge snabdjevače”, objašnjava za Fenu direktor “Krajina petrola“ Milovan Bajić.

Njegova kompanija ima ugovor s INA-om, dok drugi uvoze naftu posredstvom luka u Pločama i Kopru.

“Ova situacija sa NIS-om u Srbiji je loša za cijeli region. Prije smo imali rafinerije u Sisku, Pančevu, Rijeci, Skoplju, te Brodu. A sada imamo samo Rijeku i nešto malo u Skoplju”, navodi Bajić.

On smatra da je teško bilo šta prognozirati u vezi s tržištem nafte i naftnih derivata, jer su to posljedice poteza velikih, odnosno globalnih igrača u kojima mali često budu kolateralna šteta.

Trenutno je na benzinskim pumpama u RS pojefitinilo gorivo za pet pfeninga po litru, a razlog je pad cijena sirove nafte na svjetskim berzama, piše FENA.

Sjedinjenje Američke Države uvele su sankcije NIS-u, a Rafinerija u Pančevu je prestala s proizvodnjom usljed nedostatka sirovine jer nije dobila američku licencu za rad.

