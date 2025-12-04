Dio BiH miran: Sankcije NIS-u ne prijete snabdijevanju gorivom, tržište ostaje stabilno

Sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele rafineriji NIS u Pančevu, nakon što je objavljeno da je postrojenje ostalo bez sirove nafte za preradu, neće dovesti u pitanje sigurnost snabdijevanja gorivom u Bosni i Hercegovini.

Kako je za Fenu potvrdila Merima Maslo, savjetnica federalnog ministra trgovine, utjecaj na domaće tržište bit će minimalan.

Maslo pojašnjava da BiH iz Srbije uvozi oko 20 posto naftnih derivata, i to gotovo u potpunosti preko entiteta Republika Srpska. Federacija BiH, s druge strane, ključne količine nabavlja iz Hrvatske iz rafinerija i distributivnih mreža koje nisu obuhvaćene američkim sankcijama. Ovakva struktura opskrbnih pravaca osigurava stabilnost tržišta i kontinuitet isporuke, unatoč regionalnim geopolitičkim pritiscima.

Prema njenim riječima, Federalno ministarstvo trgovine kontinuirano prati stanje na domaćem i regionalnom energetskom tržištu te u saradnji s nadležnim institucijama poduzima sve potrebne korake kako bi sistem opskrbe ostao uredan i neometan.

“U ovom trenutku nema razloga za zabrinutost. Ne očekujemo poremećaje u dostupnosti goriva niti probleme u snabdijevanju stanovništva i privrede Federacije BiH”, poručila je Maslo.

