Tbilisi oživljava brutalističke arhitektonske dragulje iz SSSR-a

Sovjetska zgrada u gruzijskoj prijestolnici koja je pretvorena u moderan, dizajnerski hotel , Telegraph ima za cilj da postane popularno okupljalište za putnike i lokalno stanovništvo.

Možda više od drugih postsovjetskih gradova, Tbilisi je istakao se u pretvaranju svojih brutalističkih zgrada u šarene hotele.

Prvo je tu bio Rums Tbilisi, koji je otvoren 2012. godine u ogromnom kompleksu bivše izdavačke kuće. Doprinio je tome da se gruzijska prijestolnica stavi na mapu svjetskih trendsetera.

Zatim se pojavila Stamba, odmah iza ugla, u zgradi koja je nekada bila sjedište prvih komunističkih novina u Gruziji. Tamo, dio originalnih štamparija još uvijek visi sa plafona između oronulih betonskih stubova.

Najnoviji član ovog “kluba” je Telegraf.

Hotel je otvoren u zgradi stare gradske pošte. To je bilo mjesto gdje su stanovnici Tbilisija “dolazili da komuniciraju sa vanjskim svijetom” putem poruka i razglednica, ali i jedni s drugima.

Uradili su to dok su čekali svoj red, kaže menadžerica marketinških komunikacija hotela, Nini Zalkaliani.

Monumentalnu zgradu Pošte i telegrafa projektovali su 1964. godine gruzijski arhitekti Lado Meskhishvili i Teimuraz Mikashavidze.

Njegova brutalistička fasada, monumentalni vijenci, dvostruki atriji i skladno uklapanje u okolnu gradsku osu učinili su ga arhitektonskim obilježjem Rustaveli avenije (gruzijski ekvivalent Champs Elysées) od samog početka.

Njegovo svijetlo kamenje i oštra geometrija i dalje daju dostojanstvenu dominaciju nad gradskim blokom ispred njega.

Renoviranje hotela i zgrada

Zgrada je decenijama stajala prazna prije nego što ju je spasio George Ramishvili, osnivač gruzijske kompanije Silk Road Group . Njegova kompanija, koja upravlja hotelima, restoranima i zabavnim objektima širom zemlje, započela je renoviranje zgrade.

Uradili su to na način koji je poštovao njegovu arhitektonsku dušu, dodajući mu savremeni šarm i, iznad svega, čuvajući njegov duh kao mjesta okupljanja stanovnika grada.

Gosti hotela dio su rastućeg međunarodnog vala posjetitelja koji otkrivaju Tbilisi. Svjetski mediji već neko vrijeme nazivaju ovaj grad “novim Berlinom”. (To je također prava destinacija za gurmane.)

Na raskrsnici između Istoka i Zapada, Gruzija je poput slojevite historije.

Njen narod se još uvijek oporavlja od mamurluka sovjetske vlasti dok gradi svoje mjesto u svijetu.

Specifičan vizualni identitet

Želja da postane dio Evrope se jasno osjeća u gradu.

Ulice su ispunjene plavim zastavama EU (čijem članstvu mnogi građani teže), ali i vizualnim identitetom koji je jedinstven i neponovljiv bilo gdje drugdje.

Iako je veći dio “starog grada” izgrađen u 19. stoljeću, nakon valova osvajanja i razaranja, postoje pravoslavne crkve i termalna kupatila koja su mnogo starija. Kupatilo s pločicama bi se savršeno uklopilo u Teheran.

Šareni drveni balkoni vise s gornjih spratova kuća.

Neki natpisi su na gruzijskom, engleskom i azerbejdžanskom jeziku. Uličnom umjetnošću dominiraju romantični izrazi i razigrani crteži mačaka i hinkali (čuvenih gruzijskih punjenih knedli).

Duh koji prkosi žanrovima

Tačno 239 soba hotela Telegraf savršeno se uklapa u ovaj duh koji prkosi žanru.

Sve sobe imaju vrlo visoke stropove (tipično za stare georgijanske zgrade). Također, geometrijske crne željezne pregrade koje odvajaju prostore podsjećaju na oblike s Mondrianovih slika.

Njihov izgled je djelo Neri & Hu, nagrađivanog dizajnerskog studija iz Singapura.

Prema Zalkalianijevim riječima, izabran je zbog svoje vještine kombinovanja historijskih prostora sa savremenim detaljima.

Osim soba, hotel je dizajniran tako da očuva naslijeđe zgrade kao mjesta okupljanja. U njemu se nalazi pet restorana koji obuhvataju različite atmosfere i kuhinje.

Italijanski restoran Filosofiko vodi italijanski šef brenda. Lan Tai je prvi restoran u Tbilisiju koji nudi prefinjenu tajlandsku kuhinju, a projekat je poznate kuharice Rose Chalalai Singh, rođene u Bangkoku, a sa sjedištem u Parizu.

Kako izgleda unutrašnjost hotela

Šef Grand Cafea, glavnog gruzijskog restorana hotela i mjesta poznatog po raskošnom doručku, kaže da mu je bakin trpezarijski sto bio inspiracija.

Pored restorana, hotel ima vanjski bar u jednom od atrija i udobnu vinsku biblioteku.

Tamo gosti mogu kušati vina iz vinograda Grupe Silk Road. Također, vina i od drugih proizvođača sa sve živahnije gruzijske vinske scene.

Laptopi su također dobrodošli u ovim prostorima, kao i u uličnom kafiću-baru Bell & Gray, koji je, čini se, već postao svojevrsno središte za rastuću zajednicu digitalnih nomada u gradu.

Ramishvili je također imao na umu lokalno stanovništvo prilikom odlučivanja o noćnom životu i zabavnim sadržajima hotela Telegraf.

U podrumu hotela nalazi se Tatuza Jazz Club, nazvan po gruzijskom jazz muzičaru Tatuzi Kurashviliju, Ramishvilijevom dugogodišnjem prijatelju, i to je prvi jazz klub tog kalibra u Tbilisiju.

Na gornjem spratu se nalazi Rolling Stone Rooftop Bar.

To je prvi u globalnom lancu koktel barova posvećenih muzici, otvoren u partnerstvu sa poznatim časopisom Rolling Stone.

Oba prostora su otvorena koncertima poznatih međunarodnih umjetnika, a poruka je bila jasna: Telegraf želi da povrati svoju nekadašnju ulogu mjesta okupljanja lokalne zajednice, ali s vezama koje dosežu daleko izvan granica Gruzije.

