Evropa dogovorila kraj uvoza ruskog prirodnog gasa do kraja 2027. godine

Evropska unija je u srijedu postigla dogovor o postepenom prekidu uvoza ruskog prirodnog gasa do kraja 2027. godine, kao dio napora da se okonča višedecenijska zavisnost bloka od ruske energije.

Predstavnici vlada zemalja EU i Evropskog parlamenta dogovorili su se rano u srijedu oko prijedloga koje je Evropska komisija iznijela u junu, s ciljem okončanja isporuka od bivšeg najvećeg snabdjevača gasom nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Prema postignutom dogovoru, EU će trajno obustaviti uvoz ruskog gasa i krenuti ka postupnom prekidu uvoza ruske nafte. Uvoz ukapljenog prirodnog gasa (LNG) biće postepeno ukinut do kraja 2026. godine, a gasovodnog gasa do kraja septembra 2027. godine.

„Danas trajno prekidamo ove uvoze“, izjavila je Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, izvršnog tijela EU. „Time iscrpljujemo Putinovu ratnu blagajnu, solidarišemo se s Ukrajinom i otvaramo vrata novim energetskim partnerstvima i prilikama za sektor.“

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen prisustvuje konferenciji za novinare u Briselu, 3. decembra 2025.

Za kratkoročne ugovore sklopljene prije 17. juna ove godine, zabrana će stupiti na snagu 25. aprila 2026. za LNG i 17. juna 2026. za gas iz gasovoda.

Za dugoročne ugovore sklopljene prije 17. juna, rokovi prestanka snabdijevanja biće početak 2027. godine za gas i početak oktobra 2026. za LNG, uz mogućnost jednog mjeseca produženja za članice EU koje imaju poteškoće u postizanju potrebnih zaliha.

Od oktobra, Rusija je činila 12% uvoza gasa u EU, što je značajan pad u odnosu na 45% prije invazije na Ukrajinu 2022. godine, a Mađarska, Francuska i Belgija su među zemljama koje i dalje primaju isporuke.

Evropska komisija je također posvećena postupnom ukidanju preostalog uvoza ruske nafte do kraja 2027. godine, s planiranim zakonodavnim prijedlogom početkom sljedeće godine.

Prema srijedinom dogovoru, države članice EU će Komisiji do 1. marta dostaviti „nacionalne planove diverzifikacije“ u pogledu snabdijevanja naftom i gasom, te će biti obavezne obavijestiti izvršnu vlast EU o tome da li imaju ugovore za snabdijevanje ruskim gasom ili nacionalne zabrane. Na osnovu ovih informacija, Komisija će izdati svoje preporuke.

