Prada kupuje Versace i to po sniženoj cijeni

Prada je u utorak objavila da je preuzela Versace, ujedinivši dvije velike italijanske kuće luksuzne mode pod jednim krovom.

Dogovor vrijedan 1,38 milijardi dolara (1,04 milijarde funti) znatno je ispod otprilike 2 milijarde dolara koje je bivši vlasnik Versacea, Capri Holdings, platio za ovaj brend 2018. godine.

Ova akvizicija proširuje Pradin portfelj dizajnerskih brendova uključujući Miu Miu dok nastoji parirati konkurentima poput francuskog konglomerata LVMH, koji uz Louis Vuitton posjeduje i Dior te Fendi.

Poznata dizajnerica Donatella Versace povukla se u martu sa pozicije kreativne direktorice nakon 27 godina u modnoj kući, poznatoj po glamuroznim stilovima i kultnom logotipu Meduze.

Kompaniju je preuzela 1997. godine, nakon ubistva svog brata Giannija. Naslijedio ju je Dario Vitale, bivši direktor dizajna u Miu Miu, Pradinom brendu luksuza usmjerenom na mlađu publiku.

Kompanija se sada prodaje uz gubitak od oko 700 miliona dolara nakon što je prodaja Versacea usporila, zajedno s padom prodaje drugih brendova Capri Holdingsa, među kojima su Michael Kors i Jimmy Choo.

Tokom vlasništva Capri Holdingsa, Versace se udaljio od svojih prepoznatljivih raskošnih dizajna i okrenuo minimalističnijem trendu uz istovremeno povećanje cijena.

Reuters

Prada je u kratkom saopštenju u utorak navela da je uspješno okončala akviziciju Versacea, nakon što je dobila sve potrebne regulatorne saglasnosti.

Iz kompanije su kazali da će prihodi od prodaje pomoći u smanjenju duga Capri Holdingsa, bivšeg vlasnika Versacea.

Direktor Capri Holdingsa, John D. Idol, rekao je: „Planiramo upotrijebiti sredstva za otplatu većeg dijela našeg duga, što će značajno ojačati našu bilansu stanja.“

Andrea Guerra, izvršni direktor Prade, izjavio je ranije ove godine da Versace ima „ogroman potencijal“.

„Put će biti dug i zahtijevat će disciplinovanu realizaciju i strpljenje“, rekao je.

Please enable JavaScript

