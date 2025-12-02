Maslinarska revolucija u Hercegovini: Ljubuški predvodi sa 39 zlatnih plaketa

Na ovogodišnjim Danima masline i maslinovih ulja u Mostaru, čak 39 uzoraka iz Ljubuškog osvojilo je zlatne plakete, potvrđujući vrhunski kvalitet hercegovačkog maslinovog ulja, a stručna komisija ocijenila je pristigle uzorke laboratorijski i senzorno prema važećim pravilnicima BiH, prenosi Radiotelevizija Herceg-Bosne.

Zlatne plakete osvojili su, između ostalih, proizvođači i OPG-ovi poput SD “Stara teskera” (Ljubuški), SD Svitlica 1888 (Šiljevišta), Mate Markić (Radišići), OPG Aurum naturae – Andrija Markić (Radišići), OPG Rogić (Grljevići) i mnogi drugi. Plakete su dodijeljene i za još 126 uzoraka maslinovog ulja iz ostatka Hercegovine, te dijela Hrvatske. Osim zlatnih, dodijeljene su i srebrne i brončane plakete za proizvođače iz ostatka regije.



Hercegovina je posljednjih godina postala važno središte maslinarstva u Bosni i Hercegovini. Danas se u regiji nalazi oko 643 hektara maslinika sa 147.000 stabala, a samo prošle godine zasađeno je 35.000 novih sadnica, javlja Večernji list.

U prethodnom intervju za Forbes BiH, Ilija Miletić iz Čitluka, čije maslinovo ulje već godinama osvaja zlatne medalje na međunarodnim takmičenjima, kazao je: „Potencijal maslinarstva u Hercegovini je ogroman, ali još nismo ni blizu maksimuma koji možemo dosegnuti“.

„Maslinarstvo je u uzlaznoj putanji, ali i dalje imamo vrlo malu potrošnju maslinovog ulja, manje od pola litre po glavi stanovnika godišnje. Trebamo raditi na edukaciji i promjeni navika, ali i nastaviti sa sadnjom, jer se plantaže svake godine šire“, dodao je.

Ukupna godišnja proizvodnja maslinovog ulja trenutno iznosi oko 380.000 litara, a domaća proizvodnja zadovoljava potrebe stanovništva, dok su manji dijelovi izvoza prisutni ovisno o godini.

Foto/Reuters

U Hercegovini djeluje više od 200 registriranih maslinara, koji obrađuju površine od 0,3 ha do nekoliko desetina hektara. Najveći maslinik nalazi se u Ljubuškom, na površini od 50 ha.

Pored njih, postoje i hobistički maslinari koji svoje plodove često prerađuju u uljarama u Stocu kako bi dobili domaće ulje. Trenutno regija raspolaže s ukupno devet uljara, smještenih u Stocu, Mostaru, Čapljini, Ljubuškom i Neumu.

Hercegovačka maslinarska scena bilježi i tehnološki napredak. Nedavno su otvorene nove uljare u Čapljini, među kojima Regius d.o.o. i Oliva d.o.o., čime regija sada raspolaže s ukupno devet modernih preradnih postrojenja, prenosi Večernji list.

Hercegovačko maslinarstvo je prepoznato i na međunarodnoj sceni. Maslinova ulja iz BiH osvojila su brojne nagrade u regiji, ali i na globalnim takmičenjima poput NYIOOC World Olive Oil Competition u New Yorku, gdje su domaći proizvođači osvojili zlatne medalje.

Kako je to zaključila Amela Keserović Polić u ranijem intervju, hercegovačko maslinarstvo danas je simbol upornosti, ljubavi prema zemlji i vjere u budućnost. Između krša i sunca, iz tvrdog kamena rađa se tečno zlato, dokaz da se i u srcu Hercegovine može stvarati proizvod koji parira najboljima na svijetu.

Amela Hasanbašić