Forbesova lista 10 najbogatijih ljudi na početku decembra: Musk prvi, Page drugi

Deset najbogatijih ljudi na planeti ulazi u posljednji mjesec 2025. godine u utrci za dominaciju u oblasti vještačke inteligencije.

1. decembra 2025. godine, najbogatiji čovjek na svijetu je Elon Musk, izvršni direktor Tesle i SpaceX-a. Njegovo bogatstvo se procjenjuje na 483 milijarde dolara.

Krajem maja 2024. godine popeo se na prvo mjesto, pretekavši Bernarda Arnaulta iz Francuske.

Nakon lansiranja Googleovog Geminija 3 sredinom novembra, matična kompanija Alphabet je možda preuzela vodstvo. Ovo je prvi put da je suosnivač Larry Page postao druga najbogatija osoba na svijetu.

Lista najbogatijih i ko se još nalazi na njoj

Procjenjuje se da Page trenutno vrijedi 262 milijarde dolara (30 milijardi više nego 1. novembra), zahvaljujući porastu vrijednosti dionica Alphabeta od 14%.

Njegov poslovni partner, suosnivač Googlea, Sergey Brin, bio je drugi najbogatiji među 10 najbogatijih ljudi na svijetu. Njegovo bogatstvo poraslo je za 27 milijardi dolara na procijenjenih 242 milijarde dolara, što je Brina pomaknulo za jedno mjesto na 5. mjesto.

U međuvremenu, Warren Buffett, čiji je konglomerat Berkshire Hathaway sredinom novembra otkrio udio od gotovo pet milijardi dolara u Alphabetu, bio je treći najveći dobitnik i jedini član ovomjesečne liste top 10 koji nije bio na prošlomjesečnoj listi.

Foto: Reuters/Brendan McDermid

Buffettova neto vrijednost porasla je za devet milijardi dolara, na procijenjenih 152 milijarde. Time je skočio sa 11. na 10. mjesto. Dionice Berkshirea porasle su za 8%.

Zamijenio je bivšeg izvršnog direktora Microsofta Stevea Ballmera, koji je pao sa 9. na 11. mjesto. Njegovo bogatstvo palo je za šest milijardi dolara na procijenjenih 149 milijardi.

Sedam od 10 najbogatijih ljudi promijenilo je mjesto na listi

Ukupno je sedam od 10 najbogatijih ljudi na svijetu doživjelo promjene u svom rangiranju na Forbesovoj listi milijardera tokom proteklog mjeseca.

Page, koji je 1. novembra bio na 4. mjestu, pretekao je Larryja Ellisona iz Oraclea i Jeffa Bezosa iz Amazona. Obojica su pali za jedno mjesto, na 3. odnosno 4. poziciju.

Ellison, koji je bio drugi na listi od sredine juna, bio je najveći gubitnik među 10 najbogatijih ljudi na svijetu, jer su dionice Oraclea pale za 23%. Njegovo bogatstvo smanjeno je za 67 milijardi dolara na procijenjenih 253 milijarde dolara.

Drugi najveći gubitnik, Jensen Huang iz Nvidije, uspio je zadržati 8. mjesto, iako su dionice njegovog giganta u proizvodnji čipova pale za 13%. Njegovo bogatstvo smanjeno je za 22 milijarde dolara na procijenjenih 154 milijarde dolara.

Elon Musk uvjerljivo vodi

Fotografija: Patrick Pleul/Pool putem Reutersa

Elon Musk je i dalje ubjedljivo najbogatija osoba na svijetu, uprkos tome što je bio treći najveći gubitnik u proteklom mjesecu.

Muskovo bogatstvo se procjenjuje na 483 milijarde dolara, čak i nakon što je vrijednost Teslinih dionica pala za 6%, a njegovo bogatstvo smanjeno za 15 milijardi dolara.

Forbes prati milijardere širom svijeta od 1987. godine.

Zajedno, prvih 10 na listi vrijedi ukupno 2,4 biliona dolara, isto kao i prošlog mjeseca.

Bogatstvo Izvor Elon Musk 483 milijarde dolara Tesla, SpaceX, xAI, X Larry Page 262 milijarde dolara Google Larry Ellison 253 milijarde dolara Proročište Jeff Bezos 245 milijardi dolara Amazon Sergej Brin 242 milijarde dolara Google Mark Zuckerberg 222 milijarde dolara Target (Facebook) Bernard Arnault 190 milijardi dolara LVMH Jensen Huang 154 milijarde dolara Nvidia Michael Dell 152,1 milijardi dolara Dell Technologies Warren Buffett 151,9 milijardi dolara Berkshire Hathaway

Forbesova lista najbogatijih na dan 1. decembra

Nekoliko važnih činjenica

Svaka od najbogatijih osoba na listi ima bogatstvo od najmanje 152 milijarde dolara, što je manje od 155 milijardi dolara prošlog mjeseca.

Bill Gates (Bill Gates) je ispao iz top 10 najbogatijih u oktobru 2024. godine nakon što je Forbes dobio nove informacije koje su dovele do značajnog smanjenja njegovog bogatstva.

Devet od deset najbogatijih ljudi na svijetu su Amerikanci. Jedini koji nije državljanin SAD-a je Francuz Bernard Arnault.

Lista najbogatijih žena i ko je predvodi

Najbogatija žena na planeti je Alice Walton, kćerka osnivača Walmarta, Sama Waltona.

Od 1. decembra 2025. godine, njeno bogatstvo se procjenjuje na 119 milijardi dolara, što je čini 15. najbogatijom osobom na svijetu. Njeno bogatstvo dolazi od naslijeđenog udjela u Walmartu, koji je dobila od oca. Njena braća Rob Walton, Jim Walton i John Walton (preminuo 2005. godine) također su naslijedili vlasničke udjele. Johnova udovica, Christy Walton, i njihov sin, Lucas Walton, naslijedili su Johnove dionice. Obojica su i dalje na Forbesovoj listi milijardera.

