Radno mjesto nastalo je po modelu muškarca: Ne treba da popravljamo žene nego sistem

Kada je The New York Times objavio članak “Jesu li žene uništile radno mjesto?”, internet je eksplodirao od bijesa. I s pravom. Sama premisa je pogrešna, ne zato što je dovodila u pitanje promjene, već zato što je krivila napredak umjesto da ispita sam sistem.

Radno mjesto nije uništeno. Jednostavno je prvobitno dizajnirano u vrijeme kada žene nisu bile dio radne snage .

Prije više od jednog stoljeća, kada je radno mjesto stvoreno, bilo je stvoreno samo za polovinu stanovništva. Za muškarce koji su radili dok je neko drugi brinuo o djeci, kuhao, čistio i gradio zajednicu. Nikada nije bilo osmišljeno za domaćinstva s dvije karijere, za zaposlene roditelje ili za raznolikost talenata koja danas pokreće globalnu ekonomiju.

Fotografija: Shutterstock

Vrijeme je za redizajn.

Ipak, evo nas ovdje, još uvijek pokušavamo da natjeramo taj zastarjeli sistem da funkcionira.

Vrijeme je za redizajn, a ne za okrivljavanje .

Umjesto da se pitamo jesu li žene “uništile” radno mjesto, trebali bismo se pitati zašto se radno mjesto nije razvilo da bi odražavalo svijet u kojem zapravo živimo. Istina je da ovo nije žensko pitanje. Ovo je pitanje dizajna.

Ne trebamo “popravljati” žene. Trebamo popraviti sistem.

Strukture, rasporedi i mjere uspjeha koje smo naslijedili nikada nisu izgrađeni imajući sve na umu. Izgrađeni su za predvidljivost, a ne za mogućnost. I za hijerarhiju, a ne za čovječnost.

Ne moramo sve rušiti, ali moramo to namjerno redizajnirati. I to u skladu s današnjim realnostima, a ne s jučerašnjim rutinama.

Dizajniranje za kolektivnu manjinu

Kada dizajniramo za kolektivnu manjinu – ljude koji su historijski bili isključeni iz struktura moći – mi zapravo stvaramo sistem koji bolje funkcioniše za sve. Kolektivna manjina danas predstavlja stvarnu većinu životnog iskustva. Uključuje žene, ljude druge boje kože, LGBTQ+ zajednicu, osobe s invaliditetom, njegovatelje i sve generacije koje redefinišu kako posao izgleda.

Tako se postiže napredak. Ne popravljanjem pojedinaca da odgovaraju zastarjelim kalupima, već popravljanjem samog kalupa.

Namjerno dizajniranje znači izgradnju radnih mjesta gdje liderstvo odražava ljude kojima služi, gdje se politike razvijaju prema životnim fazama i gdje se osjećaj pripadnosti ne mjeri konformizmom, već doprinosom.

Svjesno liderstvo: sljedeća evolucija

Svjesni lideri ovo razumiju. Znaju da kada dizajnirate za čovječanstvo, a ne za hijerarhiju, otključavate produktivnost, kreativnost i lojalnost. Oni ne tretiraju pripadnost kao stavku s liste želja, već kao strategiju rasta. Grade kulture koje funkcionišu i za roditelje i za one koji to nisu, za introverte i ekstroverte, za sanjare i za one koji žele djelovati.

Kada vodimo s namjerom, podjele zamjenjujemo planom. Krećemo se od krivnje ka ravnoteži, od stare moći ka zajedničkoj moći.

Pravo pitanje

Dakle, jesu li žene uništile radno mjesto? Ne.

Radno mjesto se jednostavno nije prilagodilo svijetu u kojem živimo.

Sada imamo priliku da prepišemo pravila: da dizajniramo sisteme u kojima svi mogu napredovati, doprinositi i osjećati pripadnost. Budućnost rada nije povratak u prošlost. Ona dizajnira ono što će doći – zajedno.

Jer kada gradimo s namjerom, ne ismijavamo samo radno mjesto.

Mi mijenjamo svijet.

Shelley Zalis, saradnica Forbesa

