Švicarska odbacila porez na nasljedstvo: Milijarder traži pravednije oporezivanje bogatih

Švicarski milijarder Alfred Gantner, suosnivač firme za privatni kapital Partners Group, pozvao je na veće oporezivanje bogatih nakon što je Švicarska odbacila prijedlog poreza od 50% na naslijeđena bogatstva iznad 50 miliona franaka (62 miliona dolara), prenosi Reuters.

„Ne može biti da nekoliko ljudi u ovoj zemlji posjeduje ogromna bogatstva, dok drugi ne znaju kako će platiti zdravstveno osiguranje i kiriju,“ rekao je Gantner, koji sebe također naziva Fredyjem. Dodao je da ako se ništa ne preduzme, „Elon Muskovi, Mark Zuckerberzi i Fredy Gantneri će u sljedećih 20 godina akumulirati još mnogo više novca.“

Švicarska je jedan od vodećih svjetskih centara za upravljanje bogatstvom, a oko 2.500 poreznih obveznika u zemlji ima imovinu veću od 50 miliona franaka.

Na nedjeljnom referendumu, više od 78% birača odbacilo je prijedlog poreza na nasljedstvo, što je više od očekivanja.

Gantner je naglasio da porezi na nasljedstvo nisu rješenje, jer se lako mogu zaobići.

„Treba nam progresivno oporezivanje bogatstva,“ rekao je. „Na primjer, moglo bi se reći da se za iznose iznad 200 miliona švicarskih franaka plaća porez od 1%. Na pola milijarde, bio bi 1,2%, na milijardu, 1,5% i tako dalje.“

Gantner se zalaže da Švicarska odbije sporazum koji bi produbio ekonomske veze sa Evropskom unijom, a na Forbesovoj listi milijardera za 2025. godinu nalazi se na 1045. mjestu sa procijenjenom neto vrijednošću od 3,5 milijardi dolara.