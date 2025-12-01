Rafinerija Pančevo staje s radom sutra: Srbija na pragu energetske blokade, odluka SAD ključna

Srbija se danas nalazi na istorijskoj raskrsnici, a sutrašnji dan mogao bi označiti početak najvećeg energetskog iskušenja u posljednjih deset godina. Nakon više od pedeset dana američkih sankcija, Naftna industrija Srbije i dalje čeka odgovor Stejt departmenta i OFAC-a o produženju licence koja bi omogućila nesmetan rad kompanije. Ukoliko ta licenca ne stigne, Rafinerija u Pančevu sutra i zvanično prestaje s radom, nakon što je posljednjih dana održavana tek u fazi tzv. tople cirkulacije, najnižeg stepena operativnog rada prije potpunog gašenja postrojenja.

Atmosfera je napeta i neizvjesna, a politički vrh Srbije intenzivno traži izlaz iz situacije koja iz sata u sat postaje teža. Predsjednik Aleksandar Vučić sazvao je za danas hitan sastanak na kojem bi se trebalo razmatrati kako spriječiti potencijalni energetski šok. Iako se formalna odluka iz Washingtona još čeka, predsjednik javno priznaje da ne vjeruje da će stići na vrijeme. U tom slučaju, Srbija bi već od sutra bila primorana da naftu i derivate osigurava drugim kanalima i pod znatno nepovoljnijim uslovima.

Reuters

Ekonomisti upozoravaju da kratkoročno tržište neće stati, ali dugoročne posljedice mogle bi biti ozbiljne. Pad vrijednosti NIS-a, veći troškovi nabavke sirove nafte, pritisak na cijene goriva i sektor avio-saobraćaja sada su scenariji koji se više ne čine hipotetičnim već vrlo vjerovatnim ishodima. Posebno jer je Hrvatska, odmah nakon signala iz SAD-a, zaustavila protok nafte preko JANAF-a, ostavljajući Srbiju bez ikakvog dotoka sirove nafte u prethodnih mjesec dana. Rezerve i ranije nabavljene količine trenutno održavaju sistem, ali nijedna zaliha nije neiscrpna.

Ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović otvoreno priznaje da je situacija na granici održivosti. Prema njenim riječima, promjena vlasničke strukture NIS-a više nije politička preferencija, nego hitna potreba. Vučić je u više navrata ponovio da je od američkih zvaničnika zatražio još sedam dana kako bi se pokušao pronaći strateški partner koji bi preuzeo ruski udio. Nacionalizacija, istakao je, ostaje posljednja opcija, ali i rizična, jer bi mogla izazvati dodatnu finansijsku nestabilnost i odnosi se samo na privremeno premošćavanje problema.

Srbija sada vodi intenzivne razgovore sa evropskim i azijskim kompanijama, ali je jasno da vrijeme nije saveznik. Ukoliko sutra rafinerija utihne, posljedice će se vrlo brzo preliti na cijelo domaće tržište, a odatle i šire, jer je Pančevo godinama jedna od ključnih tačaka snabdijevanja na zapadnom Balkanu. Ono što je donedavno izgledalo nezamislivo sada je moguć razvoj događaja, Balkan bez aktivne srpske rafinerije, oslonjen na uvoz i političku volju velikih sila.

Sve oči zato su uperene prema Washingtonu. Licenca koja može stići danas, sutra ili nikada, presudno će odrediti da li će Srbija ući u period energetske improvizacije ili će Rafinerija Pančevo, nakon današnje tišine u pogonima, nastaviti raditi kao i dosad. Sudbina NIS-a, ali i regionalne energetske stabilnosti, trenutno je u rukama druge države, i to je činjenica od koje se ne može pobjeći.

