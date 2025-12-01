Mnogo poznatih ličnosti bilo je na Forbesovoj listi 30 ispod 30 godina, a sada su milijarderi: LeBron, Taylor Swift, Altman, Kushnerov brat…

Forbes je sa liste 30 mlađih od 30 godina zabilježio 46 mladih ljudi koji su svoje poslove pretvorili u bogatstvo koje se mjeri milijardama.



U januaru 2012. godine, Forbes je pokrenuo prvu listu “30 ispod 30” kako bi istaknuo osnivače i lidere koji grade sljedeću veliku stvar. Svake godine od tada, ova kultna lista slavi najbolje mlade talente u 20 različitih industrija koji oblikuju budućnost poslovanja i kulture.



Bezbrojni članovi liste od tada su postigli zapanjujući uspjeh u poslovanju, nauci, tehnologiji i industriji zabave. Ali samo 46 alumnija postiglo je takav uspjeh da su ušli u rijedak krug svjetskih milijardera. Tokom proteklih 15 godina, najsjajnije od ovih mladih globalnih zvijezda stekle su svoja desetocifrena bogatstva u oblastima koje se kreću od društvenih medija i fintecha do maloprodaje. U slučaju Taylor Swift – svjetska slava. Ali ništa nije stvorilo bogatstvo tako brzo kao današnja jurnjava za vještačkom inteligencijom. Stvorila je nove milijardere rekordnim tempom. I to je veliki razlog zašto je zapanjujućih 19 superbogatih alumnija postalo milijarderi od početka godine.

Još uvijek ispod 30

Među zvijezdama u usponu je osam bivših studenata koji su u protekloj godini postali milijarderi. Oni su još uvijek mlađi od 30 godina. To uključuje četiri suosnivača AnySphere-a, matične kompanije koja stoji iza alata za kodiranje umjetne inteligencije Cursor. To su Sualeh Asif, Aman Sanger i Michael Truel, svi 25-godišnji, te Arvid Lunemark, 26-godišnji Shane Koplan iz Polymarketa, koji je nedavno primio veliku investiciju od globalnog operatera berze Intercontinental Exchange. I tri 22-godišnja suosnivača kompanije za zapošljavanje umjetne inteligencije Mercor – Brendan Foudy, Adarsh ​​​​Hiremath i Surya Meeda. Ove jeseni su prikupili 350 miliona dolara uz procjenu od 10 milijardi dolara. Ovo ih je učinilo najmlađim milijarderima na svijetu. (Mark Zuckerberg je prethodno nosio tu titulu kada se pojavio među milijarderima sa 23 godine. Također se pojavio na listi 30 ispod 30, ali je u to vrijeme već bio milijarder.)



Još jedan značajan posao ove godine uključuje bivše studente liste ispod 30. U junu je Meta investirala 14,3 milijarde dolara u 28-godišnjeg giganta u oblasti vještačke inteligencije, Alexandera Wanga, i njegovu kompaniju ScaleAI, u zamjenu za 49% udjela. Akvizicija je povećala Wangovo bogatstvo za više od 50% na nedavnih 3,2 milijarde dolara, kao i bogatstvo njegove suosnivačice Lucy Guo. Zajedno s Wangom pojavila se na Forbesovoj listi 30 ispod 30 godina 2018. godine. Sada je najmlađa milijarderka na svijetu koja je sama stekla bogatstvo.



Dvanaest bivših studenata Forbesove liste 30 ispod 30 godina grade kompanije fokusirane na vještačku inteligenciju. Ali gotovo svih 46 osoba na listi na neki način koriste vještačku inteligenciju kako bi poboljšali svoje poslovanje. Poput Ankura Jaina i njegove kompanije Bilt. Implementirali su AI agente za podršku korisnicima i analizu podataka. Ili Melanie Perkins i njene Canve, koja sada nudi opcije za generiranje slika pomoću vještačke inteligencije i prevođenje teksta na više od 100 jezika.

Samo troje nisu iz svijeta tehnologije

Samo troje od 46 milijardera na Forbesovoj listi 30 ispod 30 godina dolaze iz industrija izvan tehnologije. To uključuje jednog sportistu ( LeBron James ) i dvije pjevačice (Taylor Swift i Rihanna). Rihanna, poznata po hitovima poput “Diamonds” i “Umbrella”, postala je milijarderka 2021. godine. Uglavnom zahvaljujući svojoj kozmetičkoj kompaniji Fenty Beauty. Danas vrijedi milijardu dolara. Taylor Swift, s druge strane, prešla je granicu od milijardu dolara isključivo zahvaljujući svojoj muzici i nastupima i sada vrijedi 1,6 milijardi dolara.

Reuters/Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Najbogatiji osnivač TikToka

Najbogatiji alumni na Forbesovoj listi 30 ispod 30 je suosnivač Bytdancea, Zhang Yiming, koji se pojavio na kineskoj listi 2013. godine, četiri godine prije nego što je kompanija pokrenula Tiktok. Viralnost video kompanije dovela je do Zhangovog bogatstva od 63,9 milijardi dolara. On je 26. najbogatija osoba na svijetu.



Zhang je jedan od najmanje 14 alumnija milijardera izvan SAD-a, uključujući Kinu, Indiju, Irsku i Francusku. Na listi se nalaze i Rihanna, koja je s Barbadosa, i Daniel Eck sa Spotifyja, koji se pojavio na naslovnici prvog izdanja Forbesove liste 30 ispod 30, a porijeklom je iz Švedske.



U čast 15. godišnjice Forbesove liste 30 ispod 30, evo pogleda na 15 značajnih alumnija koji su postali milijarderi.

1. Zhang Yiming – 63,9 milijardi dolara

LIANGZHEN / Newscom / Profimedia

U iznajmljenom stanu u Pekingu, Zhang je 2012. godine osnovao Bytdance (sada matičnu kompaniju TikToka). Prvo je pokrenuo aplikaciju za agregaciju vijesti Toutiao. To je Zhanga dovelo na Forbesovu listu 30 ispod 30 godina u Kini 2013. godine, u dobi od 29 godina. Do 2017. godine, Tiktok video aplikacija je pokrenuta globalno. Zhang je prvi put proglašen milijarderom na Forbesovoj listi 2018. godine nakon investicije General Atlantica koja je procijenila ByteDance na 20 milijardi dolara. Viralna dostupnost medijske kompanije podigla je vrijednost na 480 milijardi dolara. Zhang je odstupio s mjesta izvršnog direktora i predsjednika uprave 2021. godine.

2. Patrick Collison – 10,1 milijardi dolara

Collison i njegov brat John postali su milioneri kao tinejdžeri u Irskoj kada su 2008. godine prodali svoju prvu kompaniju. Dvije godine kasnije, kao studenti na MIT-u, pokrenuli su fintech startup pod nazivom Stripe koji omogućava preduzećima i trgovcima da prihvataju online plaćanja. Ili, kako je Collison ranije rekao Forbesu: “ubrzati internet ekonomiju u cjelini, povećati BDP interneta.” Postepeno su je razvili u sveobuhvatnu finansijsku platformu koja pomaže kompanijama u zadacima kao što su osnivanje kompanije u SAD-u i upravljanje (i automatizacija) redovnim plaćanjima i pretplatama. Jedanaest mjeseci nakon što su se pojavili na Forbesovoj listi 30 ispod 30 godina u Evropi, postali su milijarderi kada je kompanija procijenjena na više od devet milijardi dolara. Sada vrijedi 91,5 milijardi dolara.

3. Daniel Eck – 8,6 milijardi dolara

Švedski ljubitelj muzike pojavio se na prvoj naslovnici Forbesove liste 30 ispod 30 zahvaljujući svom streaming startupu Spotify, koji je već bio globalna sila. Eck je prethodno prodao svoju prvu firmu za analitički softver, Advertigo, za 2 milijarde dolara 2006. godine. Novostečeno vrijeme – i novac – omogućili su mu da pokuša riješiti probleme muzičke industrije u to vrijeme. Ilegalna piraterija je bila van kontrole, potrošači nisu kupovali CD-ove, a nove digitalne platforme su omogućile kupovinu pojedinačnih pjesama umjesto albuma. Spotify je izašao na berzu 2018. godine, a Ek je brzo postao milijarder. Prihod kompanije dostigao je 18 milijardi dolara u 2024. godini. To je doprinijelo dvostrukom rastu dionica u posljednjoj godini. Odstupio je s mjesta izvršnog direktora 2025. godine.

4. Melanie Perkins – 7,6 milijardi dolara

Svako može biti umjetnik sa svojim Canvasom. Australijska suosnivačica pokrenula je platformu za digitalni dizajn 2013. godine nakon što je shvatila da su alati za dizajn previše komplikovani i skupi. Softver koji je jednostavan za korištenje sada omogućava pojedincima i kompanijama da kreiraju web stranice, grafiku, dizajniraju i štampaju proizvode, te upravljaju kampanjama na društvenim mrežama. Procjena vrijednosti kompanije od 40 milijardi dolara svrstava Perkins među milijardere u 2021. godini. To je ogroman skok u odnosu na procjenu vrijednosti startupa od 165 miliona dolara u 2015. godini, neposredno prije nego što se Perkins našao na listi 30 ispod 30 godina.

5. Vlad Tenev – 6,2 milijarde dolara

Sin dva zaposlenika Svjetske banke, Tenev i njegov kolega sa Stanforda Baiju Bhatt, kreirali su 2013. godine zabavan i jednostavan model trgovanja bez provizije s ciljem demokratizacije industrije. Nazvan Robinhood, revolucionirao je brokersku industriju. Ali je također izazvao regulatorni haos tokom histerije meme-akcije. Oba suosnivača postali su milijarderi nakon što je kompanija izašla na berzu 2021. godine, ali su ubrzo ispali iz redova. Njegovo bogatstvo je poraslo šest puta u posljednjoj godini. Sljedeća: beta verzija finansijski fokusirane društvene platforme “Robinhood Social”, planirana za 2026. godinu.

6. Josh Kushner – 5,2 milijarde dolara

Mnogo prije nego što je njegov brat Jared postao savjetnik Trumpa, a njegov otac Charles Kushner izabran za ambasadora u Francuskoj, Josh je 2009. godine osnovao svoju investicijsku firmu Thrive Capital. Od tada je postala jedna od najutjecajnijih firmi koje podržavaju kompanije poput Instagrama, Spotifyja, Stripea i OpenAI-a. Među investitorima Thrivea su izvršni direktor Disneyja Bob Iger, suosnivač KKR-a Henry Kravis i najbogatiji čovjek Indije Mukesh Ambani. Kushner se prvi put pojavio među milijarderima 2022. godine.

Sam Altman; Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

7. Palmer Lucky – 3,5 milijardi – najpoznatiji biznis Anduril

8. Kevin Systrom – 2,3 milijarde – najpoznatiji biznis Instagram

9. Brendan Foudy – 2,2 milijarde – najpoznatiji biznis Mercor

10. Sam Altman – 2 milijarde – najpoznatiji biznis OpenAI

11. Vivek Ramaswamy – 1,8 milijardi – bivši predsjednički kandidat

12. Taylor Swift – 1,6 milijardi – pjevačica

13. Lucy Guo – 1,4 milijarde – najpoznatiji biznis ScaleAI

14. Steve Huffman – 1,2 milijarde – najpoznatiji biznis Reddit

15. Shane Coplan – 1 milijarda – najpoznatiji biznis Polymarket

Alexandra York, novinarka Forbesa

Zoya Hasan, novinarka Forbesa

Sofia Chierkio, novinarka Forbesa

