Srebro dostiglo rekordne vrijednosti u 2025. i nastaviće da raste

Srebro, koje se zbog svoje volatilnosti često naziva “đavoljim metalom”, dostiglo je rekordne vrijednosti ove godine i, uprkos krizi ponude, stručnjaci kažu da još uvijek postoji prostor za rast.

Rast cijene srebra prati rast cijene zlata, koje je također zabilježilo snažan skok i probilo cijenu od 4.000 dolara po unci tokom ove godine.

Cijena srebra dostigla je rekordnih 54,47 dolara po trojskoj unci (31,1035 grama) sredinom oktobra, što predstavlja povećanje od 71% u odnosu na prethodnu godinu. Nakon toga došlo je do djelimičnog pada, ali cijena ponovo raste uprkos niskom nivou zaliha.

Izvor: CNBC

„Neki su morali prevoziti srebro avionom umjesto teretnim brodom kako bi ispoštovali rokove isporuke“, rekao je za CNBC Paul Syms, šef EMEA ETF fiksnih prihoda i menadžer za robne proizvode u Invescu.

„Iako smo vidjeli nagli skok, a zatim blagu korekciju, dugoročno gledano sada postoji drugačija dinamika koja bi mogla zadržati cijenu srebra na prilično visokim nivoima, pa čak i podići je na neko vrijeme“, dodao je.

Oktobar je bio tek treći put u posljednjih 50 godina da je cijena srebra dostigla vrhunac. Raniji historijski vrhunci dogodili su se u januaru 1980. godine, kada su braća Hunt (Hunt) pokušala preuzeti kontrolu nad tržištem akumulirajući trećinu svjetskih dionica, kao i 2011. godine tokom krize oko plafona američkog državnog duga, kada su srebro i zlato postali utočište za investitore.

„Tržište srebra je samo oko desetine tržišta zlata i taj kratki period iznenadio je mnoge investitore“, rekao je Sims.

Za razliku od prethodnih investicionih talasa, rast cijene srebra u 2025. godini zasnovan je na kombinaciji niske ponude, snažne potražnje iz Indije, industrijskih potreba i carinskih politika.

“Nakon Dana oslobođenja, cijena zlata je porasla, dok je srebro zapravo malo pala. Odnos zlata i srebra skočio je iznad 100”, rekao je Sims, misleći na odnos koji pokazuje koliko je unci srebra potrebno da bi se kupila jedna unca zlata.

Nizak omjer znači da je zlato relativno jeftino, dok visok omjer ukazuje na to da je srebro podcijenjeno i da će vjerovatno rasti. U aprilu je taj omjer dostigao historijski maksimum.

„Menadžeri rizika u finansijskim i industrijskim kompanijama nisu željeli da metal napusti SAD iz straha da će ga morati uvoziti nazad po, ​​recimo, 35% većoj cijeni“, objasnila je Rhona O'Connell, šefica tržišne analitike za EMEA regiju i Aziju u StoneX-u.

Ulaskom u jesen, potražnja za srebrom dostigla je vrhunac, posebno kako su se u Indiji završavale sezone monsuna i žetve.

„Poljoprivrednici ne vjeruju mnogo bankama, tako da su zlato, a u novije vrijeme i srebro, prva opcija kada ostvare prihod od žetve“, rekao je O'Connell.

Indija je također najveći potrošač srebra na svijetu, sa oko 4.000 tona godišnje, uglavnom za nakit, posuđe i ukrasne predmete.

Ovogodišnji porast interesa za srebro poklopio se i s Diwalijem, petodnevnim Festivalom svjetla koji slavi prosperitet i sreću, a ujedno je i najveći državni praznik u Indiji.

Kriza snabdijevanja

Fotografija: Shutterstock

Iako je zlato tradicionalno favorit, ove godine srebro – pristupačnija investicija u zemlji u kojoj se oko 55% stanovništva oslanja na poljoprivredu – ostvarilo je veći uspjeh od ostalih metala.

Cijena srebra u Indiji skočila je 17. oktobra na rekordnih 170.415 rupija po kilogramu, što predstavlja povećanje od 85% od početka godine.

Međutim, Indija uvozi oko 80% svojih potreba za srebrom. UAE i Kina su sve više uključene u ovu opskrbu, ali je Velika Britanija tradicionalno najveći dobavljač.

Međutim, londonska skladišta se posljednjih godina brzo prazne. U junu 2022. godine, Udruženje londonskog tržišta plemenitih metala (London Bullion Market Association) posjedovalo je 31.023 tone srebra. Do marta 2025. godine, ta količina je pala za oko trećinu na 22.126 tona, što je najniži nivo u posljednjih nekoliko godina.

„Ono što nije uvijek jasno jeste šta se dešava u tim skladištima“, rekao je O'Connell. „I došli smo do tačke u kojoj u Londonu praktično nije bilo dostupnog metala.“

U oktobru je nestašica bila toliko velika da su trgovci morali platiti znatno veće troškove zaduživanja, takozvane lizing stope, kako bi zatvorili svoje pozicije.

„U jednom trenutku, kredit preko noći je koštao 200% na godišnjem nivou, tako da su mnogi ljudi bili pod velikim stresom, blago rečeno“, rekao je O'Connell.

Dugoročna slika: potražnja raste, proizvodnja pada

Snabdijevanje je hronični problem za srebro, kao i za druge plemenite i rijetke metale. Prema Svjetskom istraživanju srebra Instituta za srebro iz 2025. godine, proizvodnja ruda opada već deset godina, posebno u Centralnoj i Južnoj Americi, prema CNBC-u.

„Tokom proteklih dvanaest mjeseci, višak ponude pretvorio se u deficit iz tri razloga: elektrifikacija voznog parka, razvoj vještačke inteligencije i rast fotonaponske industrije“, rekao je O'Connell.

„Trenutno, standardno električno vozilo ima oko 25 grama srebra, dok veći modeli električnih vozila imaju oko 50 grama“, kaže Sims.

„Ako pređemo na baterije u čvrstom stanju koje koriste srebro, električnom vozilu bi mogao biti potreban kilogram ili više srebra“, dodaje on.

A budući da srebro ima izuzetno visoku toplinsku i električnu provodljivost, te se sve više koristi u industriji električnih vozila, tehnologiji umjetne inteligencije i obnovljivim izvorima energije, njegova vrijednost će vjerovatno nastaviti rasti.

„Srebro se nalazi na raskršću između plemenitih i industrijskih metala, a način na koji baterije, solarni paneli i tehnologija općenito napreduju daje mu izvanredne primjene u sve više elektrificiranom svijetu“, zaključio je Sims.

