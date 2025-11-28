Ostalo je još mjesec za zamjenu novčanica 10, 20, 50 i 100 KM izdanja 1998-2009

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) podsjeća građane da je ostao još samo mjesec do isteka roka za zamjenu novčanica konvertibilne marke apoena 10, 20, 50 i 100 KM, puštenih u opticaj između 1998. i 2009. godine. Rok za zamjenu u komercijalnim bankama je zaključno sa 31. decembrom 2025. godine, dok su ove novčanice prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja 31. decembra 2024. godine.

Zamjenu je moguće obaviti u svim komercijalnim bankama u BiH, koje raspolažu širokom mrežom poslovnica širom zemlje.

Nakon isteka ovog roka, Centralna banka BiH preuzima zamjenu novčanica na lokacijama u Sarajevu (Maršala Tita 25) i Banjaluci (Vidovdanska 19). Procedura će biti dostupna od 1. januara 2026. do 31. decembra 2035. godine. Do kraja 2025. godine CBBiH će objaviti detaljan akt kojim će biti regulisan postupak zamjene novčanica u centralnim lokacijama.

Svi podaci o povučenim novčanicama, uključujući upute za zamjenu, dostupni su na službenoj stranici Centralne banke BiH.

Amela Hasanbašić