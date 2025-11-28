UNIS Ginex proglašen najboljim: Goražde ostvarilo 50% veću dobit i prihod od pola milijarde KM

Kompanija „Unis Ginex“ d.d. Goražde proglašena je najuspješnijim preduzećem Bosanskopodrinjskog kantona na manifestaciji „Večer uspješnih poslovnih priča“, koju je Udruženje poslodavaca BPK Goražde i ove godine organizovalo kako bi nagradilo firme s najznačajnijim poslovnim rezultatima, objavljeno je na zvaničnoj web stranici grada Goražda.

„Unis Ginex“ d.d. Goražde, prepoznata je u kategoriji velikih firmi, po svojoj snažnoj izvoznoj orijentaciji i kvalitetu koji postiže zahvaljujući stručnosti zaposlenih. U istu grupu najuspješnijih uvrštene su i kompanije Pobjeda Rudet d.d. te Pobjeda Technology d.d., obje iz Goražda.

U segmentu srednjih preduzeća nagrađene su firme AC Unity d.o.o. i Prevent Components d.o.o., dok su među malim preduzećima priznanja pripala kompanijama OKAC d.o.o., Goraždeputevi d.d. i BSI d.o.o.

Priznanja je u ime Vlade BPK Goražde uručio premijer Senad Čeljo. U obraćanju je zahvalio Udruženju poslodavaca na doprinosu stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta i istakao važnost privrede u razvoju kantona. Nagrađenim kompanijama čestitao je na rezultatima uz poruku da će kantonalna vlada nastaviti podržavati privrednike i u narednim godinama.

Tokom događaja predstavljeni su i najnoviji pokazatelji o stanju privrede u BPK Goražde. Do kraja 2024. godine registrovano je 215 privrednih subjekata. Ukupni prihodi iznosili su 532.771.089 KM, što je porast od 13,37% u odnosu na godinu ranije. Dobit je dostigla 66.131.279 KM, odnosno gotovo 50% više nego 2023. godine. Broj zaposlenih, međutim, smanjen je na 3.738, što je 265 radnika manje, pretežno zbog promjene sjedišta nekoliko kompanija.

Potpredsjednik Udruženja poslodavaca BPK Goražde, Zijo Tanjo, naglasio je da kantonalna privreda ima potencijal za dodatno unapređenje, ali da se suočava s problemima poput nedostatka kvalifikovane radne snage, slabije infrastrukture i nedovoljno poticaja. Ipak, istakao je da pozitivni trendovi pokazuju napredak i da nagrađena preduzeća potvrđuju da se uprkos izazovima postižu značajni rezultati.

Amela Hasanbašić