Milijarde dolara u aluminijumu: Chuangxin Industries oduševljava tržište u Hong Kongu

Cui Lixin, osnivač kineskog proizvođača aluminijuma Chuangxin Industries Holdings, postao je milijarder nakon što su akcije kompanije u ponedjeljak na debiju na Hongkonškoj berzi porasle za 33% uslijed rastuće potražnje za ovim metalom, javlja Forbes.

Predsjednik kompanije stekao je bogatstvo od 3,6 milijardi dolara, uglavnom na osnovu svog udjela u Chuangxin Industries, prema procjenama Forbesa. Cui također ostvaruje prihod i od vlasništva u Shanghai-listiranoj kompaniji Innovation New Material Technology, proizvođaču aluminijumskih proizvoda.

Kompanija Chuangxin Industries, sa sjedištem u unutrašnjoj Mongoliji, prikupila je 5,5 milijardi HK$ (706 miliona USD) putem inicijalne javne ponude (IPO), privukavši investitore poput američke kvantitativne trgovačke firme Jane Street, švicarskog giganta za sirovine Glencore AG i singapurske investicijske firme Hillhouse Group.

Prema prospektu kompanije, sredstva prikupljena IPO-om planiraju koristiti za izgradnju postrojenja za proizvodnju zelene energije i novih topionica aluminijuma u inostranstvu. Tokom prve prodaje akcija, kompanija je prodala 500 miliona akcija po cijeni od 10,99 HK$ po akciji. Na kraju trgovanja u Hong Kongu, cijena akcije zatvorila je na 14,59 HK$, što je 33% iznad početne cijene.

Kompanija profitira od rasta cijena sirovina, kaže Kenny Ng, strateg za vrijednosne papire u Hong Kongu u Everbright Securities International, putem poruka poslanih preko WeChata.

„Tržište sada posvećuje veliku pažnju akcijama povezanima sa robom i resursima,“ dodao je.

Investitori su u posljednje vrijeme pokazali interes za takve akcije jer Kina provodi tzv. kampanju protiv „prekomjerne involucije“, objašnjava Ng. Vlasti ograničavaju prekomjerne cjenovne ratove u industrijama od električnih vozila do solarnih panela, što podržava cijene aluminijuma i bakra, jer kompanije postepeno prestaju pritiskati dobavljače za popuste.

Chuangxin Industries nije odgovorila na zahtjev za komentar. Tokom prvih pet mjeseci 2025. godine (najnoviji dostupni finansijski rezultati), prihodi su porasli za 23% u odnosu na isti period prethodne godine, na 7,2 milijarde juana (1 milijarda USD). Neto profit, međutim, smanjen je za 14%, na 855,5 miliona juana, jer je kompanija gradila nova postrojenja, navodi prospekt.

Cui je počeo skromno. Radio je gotovo dva desetljeća u različitim državnim kompanijama u okrugu Zouping u provinciji Shandong u istočnoj Kini, prema godišnjem izvještaju Innovation New Material Technology, druge kompanije čiji je on predsjednik.

Nakon rada u lokalnoj kompaniji za industrijsku opremu u Zoupingu, Cui je 2013. godine ušao u posao sa sirovinama. Gotovo deset godina kasnije, 2022. godine, izveo je Innovation New Material Technology na berzu u Šangaju putem backdoor liste. Ovaj proizvođač aluminijumskih proizvoda također je jedan od najvećih kupaca Chuangxin Industries, a tokom prvih pet mjeseci 2025. godine činili su gotovo dvije trećine prihoda kompanije listirane u Hong Kongu, prema prospektu.

Yue Wang, Forbes