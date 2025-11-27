Njemačka kompanija planira ukidanje 1.500 radnih mjesta, koja će zamijeniti vještačkom inteligencijom

Osiguravajuća kompanija Allianz Partners planira ukinuti više od 1.500 radnih mjesta, čime su posebno pogođeni poslovi u call centrima, jer će na jednostavna pitanja klijenata odgovarati vještačka inteligencija. Automatski sistemi s vještačkom inteligencijom ubuduće bi trebali preuzeti veliki dio jednostavnih pitanja, javlja njemački Süddeutsche Zeitung.

Prema informacijama iz poslovnih krugova, kompanija sa sjedištem u Parizu planira u narednih 12 do 18 mjeseci ukinuti između 1500 i 1800 radnih mjesta. Allianz Partners trenutno zapošljava 22.600 radnika, od čega gotovo 14.000 u telefonskom kontaktu s klijentima. U Njemačkoj radi oko 1.600 zaposlenih, uglavnom u Minhenu i okolini. Ovdje bi trebalo nestati više od 120 radnih mjesta. Veći rezovi planirani su i u Francuskoj, Španiji i Velikoj Britaniji.

Ovaj potez je značajan, jer veliki njemački osiguravajuća kuća po prvi put otvoreno navodi upotrebu vještačke inteligencije kao razlog za ukidanje radnih mjesta. U prethodnim godinama menadžeri su uvijek naglašavali da su im potrebni svi zaposlenici zbog manjka stručne radne snage, čak i ako vještačka inteligencija neke zadatke može obaviti brže ili jeftinije.

Međutim, s obzirom na brz tehnološki napredak, ova argumentacija postaje slabija. Vještačka inteligencija čini više zaposlenih suvišnima nego što kompanije mogu zaposliti u drugim funkcijama. Kod Allianz Partnersa to je već slučaj.

Stručnjaci iz industrije već duže upozoravaju da vještačka inteligencija može zamijeniti mnoge poslove u osiguravajućoj industriji. U Njemačkoj je u toj branši zaposleno oko 300.000 ljudi. Prema procjeni stručnjaka, oko 20 posto njihovih radnih mjesta moglo bi biti ugroženo. Isto se očekuje i kod oko 180.000 glavnih i sporednih agenata, gdje posmatrači predviđaju značajne rezove.

Kompanija nije željela niti potvrditi niti negirati planirane rezove. Naveli su da se ispituje kako tehnološke promjene utiču na poslovanje. Vještačka inteligencija otvara mogućnosti za nove zadatke, ali također „može utjecati na uloge koje su danas snažno oblikovane manualnim procesima“.

Dakle, u svakodnevnom poslovanju posljedice su jasne. Allianz Partners dnevno prima oko 200.000 poziva širom svijeta. Mnogi se odnose na jednostavne zahtjeve, poput statusa obrade štete ili promjene podataka o računu. Takva rutinska pitanja ubuduće će biti automatizovana.

Kompanija je u proteklim godinama značajno rasla. Prihodi su porasli s 5,5 milijardi eura 2020. godine na procijenjenih skoro 11 milijardi eura u 2025. Direktor kompanije Tomas Kunzmann najavio je da želi udvostručiti prihode do 2030. godine.

„Allianz Partners uvijek govori o porodici“, rekao je ogorčeni zaposlenik za njemački Süddeutsche Zeitung. „Koja je to porodica koja želi jednostavno otpustiti zaposlene da bi povećala profit?“

Oko trećina prihoda dolazi iz putnog zdravstvenog osiguranja, još jedan dio iz putnih osiguranja koja isplaćuju u slučaju bolesti putnika, a ostatak iz asistencijskih usluga poput pomoći na cesti i usluga majstora za klijente Allianza.



Amela Hasanbašić