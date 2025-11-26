Ovo je 17 najvećih ulaganja u AI, mjere se u desetinama i stotinama milijardi dolara

Amazon je najavio da će investirati do 50 milijardi dolara u proširenje mogućnosti umjetne inteligencije i superračunarstva za američku vladu. Ovo ga je ove godine plasiralo na četvrto mjesto po broju najvećih poslova vezanih za umjetnu inteligenciju. Wall Street očekuje da će globalna potrošnja u ovom području brzo rasti u narednim godinama. Očekuje se da će globalna godišnja ulaganja u umjetnu inteligenciju dostići 375 milijardi dolara do kraja godine. Prema projekcijama UBS-a, do 2030. godine će premašiti tri biliona dolara godišnje. To uključuje potrošnju na infrastrukturu umjetne inteligencije, kao i energiju i resurse potrebne za zadovoljavanje rastuće potražnje za električnom energijom.



Kako sve više kapitala cirkuliše oko umjetne inteligencije, sve veći broj investitora izražava strah da su tehnološke dionice prenapuhane zbog prevelike pompe. I da bi uskoro mogle doživjeti krah. Istraživanje Bank of America objavljeno ranije ovog mjeseca pokazalo je da 53% investitora vjeruje da su dionice umjetne inteligencije u balonu.

Lista najvećih investicija

1. 500 milijardi dolara

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će OpenAI, SoftBank i Oracle osnovati novu kompaniju, Stargate. Trump je to nazvao “najvećim projektom AI infrastrukture u historiji”. Plan je da kompanije u narednim godinama investiraju do 500 milijardi dolara u razvoj AI infrastrukture u SAD-u i stvore 100.000 radnih mjesta.

Foto: Reuters/Kevin Lamarque

2. 300 milijardi dolara

OpenAI je potpisao ugovor s Oracleom o kupovini računarske snage u vrijednosti od 300 milijardi dolara u narednih pet godina, izvijestio je Wall Street Journal, pozivajući se na izvore upoznate sa sporazumom. Oracle će obezbijediti oko 4,5 gigavata energetskog kapaciteta.

3. 100 milijardi dolara

OpenAI i Nvidia su najavili partnerstvo koje uključuje Nvidijinu investiciju od 100 milijardi dolara u OpenAI. Uz najavu da će OpenAI koristiti najmanje 10 gigavata Nvidia sistema za infrastrukturu koja se koristi za obuku AI modela.

4. 50 milijardi dolara

Amazon je najavio da će investirati do 50 milijardi dolara u proširenje svoje AI infrastrukture i superračunarskih kapaciteta za svoje vladine klijente. Plan je dodati gotovo 1,3 gigavata kapaciteta kroz nove podatkovne centre namijenjene saveznim agencijama.

5. 50 milijardi dolara

Kompanija Anthropic je najavila planove za ulaganje 50 milijardi dolara u infrastrukturu umjetne inteligencije. Počevši od podatkovnih centara u Teksasu i New Yorku. To je projekat za koji kompanija očekuje da će stvoriti 800 stalnih radnih mjesta i više od 2.000 radnih mjesta u građevinarstvu.

6. 40 milijardi dolara

Oracle je najavio da će kupiti AI čipove od Nvidije u vrijednosti od 40 milijardi dolara za napajanje OpenAI podatkovnog centra u Abileneu u Teksasu. Vjeruje se da je to prvi projekat u okviru Stargate inicijative, izvijestio je Financial Times.

7,38 milijardi dolara

OpenAI i Amazon su najavili partnerstvo vrijedno 38 milijardi dolara, u okviru kojeg će OpenAI koristiti Amazonove cloud usluge u narednih sedam godina. Amazon će obezbijediti stotine hiljada Nvidia GPU-ova za pokretanje OpenAI modela.

8. 30 milijardi dolara

U podnesku Komisiji za vrijednosne papire i berzu (SEC), Oracle je otkrio nekoliko “velikih” ugovora o uslugama u oblaku, uključujući jedan vrijedan 30 milijardi dolara, za koji se kasnije otkrilo da je sklopljen s OpenAI-jem.

9,30 milijardi dolara

Antropik će od Microsofta kupiti cloud kapacitete u vrijednosti od 30 milijardi dolara. Microsoft ih obezbjeđuje koristeći Nvidia sisteme, objavile su tri kompanije. Kao dio partnerstva, Nvidia i Microsoft će u Antropik investirati do 10, odnosno 5 milijardi dolara.

10. 25 milijardi dolara

Google je najavio planove za ulaganje 25 milijardi dolara u podatkovne centre i infrastrukturu umjetne inteligencije u naredne dvije godine. Izjavio je da će to doprinijeti jačanju “energetskih kapaciteta, inovacija i prilika u ekonomiji koju pokreće umjetna inteligencija”.

11. 22,4 milijarde dolara

Kompanija za cloud infrastrukturu CoreWeave objavila je da je njen ugovor o OpenAI uslugama proširen za dodatnih 6,5 milijardi dolara. Time je ukupna vrijednost partnerstva porasla na oko 22,4 milijarde dolara, nakon što je CoreWeave u martu najavio da će OpenAI-ju pet godina pružati AI podatkovne centre i cloud tehnologiju.

12,20 milijardi dolara

Rukovoditelji Oraclea potvrdili su ugovor o uslugama u oblaku vrijedan 20 milijardi dolara s kompanijom Meta. Prema njegovim riječima, Oracle će osigurati kapacitete u oblaku za obuku i primjenu Meta AI modela.

13. 10 milijardi dolara

Trump je objavio da je Intel pristao dati američkoj vladi 10% udjela u kompaniji, vrijednoj oko 10 milijardi dolara. Time je vlada postala treći najveći dioničar ovog proizvođača čipova koji se bori s problemima. Trump je prethodno pozvao izvršnog direktora Intela, Lip-Boo Tana, da podnese ostavku.

15. 6,3 milijarde dolara

CoreWeave je u regulatornom podnesku naveo da je Nvidia pristala kupiti cloud usluge u vrijednosti od oko 6,3 milijarde dolara do 2032. godine, pri čemu se Nvidia obavezuje da će kupiti sav višak cloud kapaciteta koji njeni kupci ne koriste.

16. 6,2 milijarde dolara

Jeff Bezos (Jeff Bezos) bit će ko-izvršni direktor s bivšim direktorom Google X-a Vicom Bajajem (Vick Bajaj) u startupu za umjetnu inteligenciju Project Prometheus. Do sada je prikupio 6,2 milijarde dolara finansiranja, uključujući sredstva od Bezosa, piše New York Times.

17,1 milijardi dolara

Američko Ministarstvo energetike udružilo se s AMD-om kako bi razvili dva superračunara zasnovana na umjetnoj inteligenciji u partnerstvu vrijednom milijardu dolara, objavio je AMD. Izjavili su da će sistemi “donijeti napredak u nauci, energetici i nacionalnoj sigurnosti”. Prvi računar, nazvan Lux, trebao bi biti operativan u narednih šest mjeseci. Drugi, Discovery, bit će završen do 2029. godine.

Spajanje kompanija za vještačku inteligenciju

Većina firmi za vještačku inteligenciju povezana je godinama kroz niz međusobnih investicija. Počevši s Microsoftovom investicijom od milijardu dolara u OpenAI u julu 2019. godine, to partnerstvo je prošireno u januaru 2023. godine kada je Microsoftova investicija porasla na oko 14 milijardi dolara. Microsoft je postao ekskluzivni pružatelj usluga u oblaku za OpenAI. Amazon je prvobitno investirao do 4 milijarde dolara u Anthropic u septembru 2023. godine, a zatim još 4 milijarde dolara u novembru 2024. godine. Google se obvezao na 2 milijarde dolara u oktobru 2023. godine i dodatnu milijardu dolara ranije ove godine.

SoftBank je bio među vodećim investitorima u rundi finansiranja Open AI-a od 40 milijardi dolara ranije ove godine i uložio je 2 milijarde dolara u Nvidiju u augustu. Zatim je sljedećeg mjeseca uložila pet milijardi u Intel i 100 milijardi u OpenAI u dva ugovora.

Nekoliko ekonomista upozorilo je da mreža investicija između firmi koje se bave vještačkom inteligencijom podsjeća na slične poslove iz perioda dot-com balona s kraja 1990-ih. Oni tvrde da protok kapitala između firmi može prenapuhati tržište. Tržišna kapitalizacija CoreWeavea porasla je na skoro 67 milijardi dolara od inicijalne javne ponude u martu, dok su njene dionice skočile za 221% u proteklih šest mjeseci. U vrijeme kada je kompanija postala dio nekoliko velikih partnerstava. Drugi tržišni analitičari upozorili su da se mnoga ulaganja u vještačku inteligenciju još nisu isplatila: Studija MIT-a otkrila je da 95% od 300 analiziranih projekata vještačke inteligencije nije ostvarilo profit, iako su kompanije ukupno potrošile 400 milijardi dolara.

Fotografija: Shutterstock

Strah od balona umjetne inteligencije

Ekonomisti upozoravaju da bi priliv ogromnih investicija u vještačku inteligenciju mogao poremetiti globalno tržište. Neki porede današnje tržišne uslove sa pucanjem dot-com balona 2000. godine. Bank of America objavila je ovog mjeseca rezultate ankete koji pokazuju da oko 54% investitora vjeruje da se imovina povezana sa vještačkom inteligencijom nalazi u balonu. Oni sugerišu da su dionice povezane sa tehnologijom prenaglašene i potencijalno podložne kolapsu. Brian Yeo, glavni investicioni direktor singapurskog državnog fonda za bogatstvo GIC, rekao je da startupi u oblasti vještačke inteligencije primaju rekordne količine kapitala i tvrdio da bi svaka firma sa “oznakom vještačke inteligencije” bila značajno precijenjena.

Forbes je pitao nekoliko AI chatbotova, uključujući ChatGPT i Grok, da li vjeruju da postoji AI balon. Grok i ChetGPT su ukazali na postojanje balona, ​​dok su Perplexity i Microsoft Copilot ukazali na znakove “nastajanja” balona. Meta AI i Gemini su ocijenili postojanje balona kao “diskutabilno”. Većina chatbotova je ukazala na moguće neodrživ entuzijazam investitora. Uz napomenu da nema ništa kontroverzno u samoj tehnologiji i AI proizvodima.

Ty Roush, Forbes

