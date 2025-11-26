Rast izvoza i uvoza u 2025: Trgovački deficit BiH dosegao 9,65 milijardi KM

Ukupna vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine od januara do septembra 2025. godine u poređenju s istim periodom 2024. porasla je za 1,6 milijardi KM ili 5,60 posto.

Na prezentaciji Vanjskotrgovinske komore BiH danas u Sarajevu istaknuto je da je izvoz u posmatranom periodu iznosio 12,9 milijardi KM, a uvoz 22,6 milijardi KM.

Izvoz je rastao 5,60 posto (porast od 686 miliona KM), dok je uvoz rastao 4,11 posto (porast od 892 miliona KM).

Navedeno je da je vanjskotrgovinski deficit porastao na 9,65 milijardi KM, što je povećanje od 205 miliona KM.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 57,3 posto i veća je za 1,43 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Naglašeno je da rast izvoza ukazuje na stabilizaciju izvoznih tokova i jaču orijentaciju ka konkurentnim proizvodima.

REUTERS/Christinne Muschi

Više od dvije trećine izvoza iz BiH ide ka EU, što potvrđuje visoku integraciju u evropsko tržište.

Predsjednik VTKBiH Ahmet Egrlić izjavio je da je rast uvoza rezultat povećane lične potrošnje, nastavka infrastrukturnih projekata i veće tražnje za robom široke potrošnje.

Podsjetio je da strukturni problemi ostaju, a to su zavisnost od uvoza energenata, hrane i sirovina.

Najznačajniji trgovinski partner je Hrvatska, i kad je riječ o uvozu i izvozu. Odnosno, biljezi se porast od skoro 20% kada je riječ o izvozu u Hrvatsku.

Najznačajnije izvozne tarife su električna energija, izolovana žica, željezne i čelične konstrukcije, dijelovi i pribor motornih vozila, te ostali namještaj i njegovi dijelovi, javlja FENA.

Nafta i naftna ulja su i dalje uvozni prioritet u BiH. Istih je uvezeno u vrijednosti od preko 1,67 milijardi KM, tu se bilježi smanjenje od 10%. Bilježi se povećan uvoz automobila, što, navode iz Spoljnotrgovinske komore BiH, predstavlja poboljšanu potrošačku moć. Četvrta najznačajnija uvozna tarifa su lijekovi (prednjače citostatici, lijekovi za kardiovaskularne bolesti, te suplementacija).

