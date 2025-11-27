Gatesova praznična lista: Pet knjiga koje morate pročitati ovih praznika

Milijarder Bill Gates odabrao je pet knjiga koje, kako kaže, „podignu zavjesu i otkrivaju kako nešto važno zaista funkcioniše“, u svojoj godišnjoj listi prazničnih preporuka koja obuhvata fikciju, nauku, memoare i politiku.

Pet knjiga koje preporučuje su „Remarkably Bright Creatures“ od autora Shelby Van Pelta, „Clearing the Air“ autorice Hannah Ritchie, „Who Knew“ Barryja Dillera, „When Everyone Knows That Everyone Knows“ Stevena Pinkera i „Abundance“ autora Ezre Kleina i Dereka Thompsona.

„Remarkably Bright Creatures“, roman koji je proveo više od godinu na listi najprodavanijih knjiga New York Timesa, a čija se Netflix adaptacija očekuje sljedeće godine, govori o udovici koja stvara neočekivano prijateljstvo s pacifičkom hobotnicom. Gates je kazao da mu je knjiga „pomogla da malo bolje razumije starenje“ i nazvao je „savršenim načinom da započne svoju narednu životnu deceniju“.

Foto: Reuters/Brendan McDermid

U knjizi „When Everyone Knows That Everyone Knows“, psiholog Pinker analizira kako zajedničko znanje, odnosno saznanje, šta i drugi znaju, mijenja društvenu dinamiku, otvara komunikaciju i „podupire svaki razgovor koji vodimo“, navodi Gates.

Data naučnica Ritchie u „Clearing the Air“ odgovara na 50 ključnih pitanja o klimatskim promjenama, dok Dillerova knjiga, u kojoj holivudski mogul javno govori o tome da je gay i tvrdi da njegova seksualnost nije bila u sukobu s brakom s Diane von Fürstenberg, predstavlja memoare koje je Gates opisao kao „sirove i iskrene na način na koji poslovni memoari obično nisu“.

Posljednja preporuka, „Abundance“, istražuje kako bi promjena ekonomskih, političkih i regulatornih sistema omogućila SAD-u da bolje gradi infrastrukturu, posebno u energetskom i transportnom sektoru.

Gates već 15 godina objavljuje preporuke knjiga, pjesama i emisija dva puta godišnje, na početku ljeta i tokom praznika. Neke njegove preporuke značajno su utjecale na tržište knjiga. Njegova preporuka Pinkerove knjige „The Better Angels of Our Nature“ iz 2012., dovela je do skoka prodaje od 2.000% i izbacila knjigu na drugo mjesto Amazonove liste najprodavanijih.

U ljeto 2014., Gates je na blogu pisao o knjizi iz 1969. „Business Adventures“ Johna Brooksa, nakon preporuke od milijardera Warrena Buffetta. Knjiga je tada bila gotovo nestala iz knjižara, ali je nakon Gatesove preporuke prvi put objavljena kao e-knjiga i završila na petom mjestu Amazonove liste najprodavanijih Kindle izdanja.

Gates obično preporučuje knjige koje je čitao u prethodnih 12 mjeseci, iako je za praznike 2022. preporučio četiri svoje omiljene knjige svih vremena: „Stranger in a Strange Land“ Roberta Heinleina, „Surrender“ Bona, „The Inner Game of Tennis“ Timothyja Gallweya i „Mendeleyev’s Dream“ Paula Stratherna.

Njegova vlastita knjiga, „Source Code“, objavljena ranije ove godine, otkriva detalje o njegovom djetinjstvu i tome kako se „navukao na programiranje“. Također je rekao da se njegovo rano ponašanje, opsjedanje projektima i ignoriranje socijalnih signala, danas možda moglo opisati kao neurodivergentno, dodajući: „Vjerovatno bih danas bio dijagnosticiran na autističnom spektru.“

U intervjuima nakon objave knjige govorio je i o svom braku i razvodu s Melindom French Gates, nazivajući razlaz „greškom koju najviše žali“.

Gates, koji je osnovao Microsoft 1975. godine, bio je 19. najbogatija osoba na svijetu s procijenjenim bogatstvom od 104,1 milijardu dolara. Kada se povukao iz upravnog odbora Microsofta 2020., posjedovao je oko 1,3% dionica kompanije, ali je od tada donirao dionice vrijedne milijarde dolara fondaciji Gates, pa sada drži manje od 1%.

Prema procjenama Forbesa, Gates je donirao desetine milijardi dolara i suosnivač je The Giving Pledge inicijative, koja ohrabruje bogate ljude da doniraju ili oporuče najmanje polovinu svog bogatstva.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes