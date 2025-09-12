Zašto Bill Gates prvi put nakon 34 godine nije među 10 najbogatijih Amerikanaca

Suosnivač Microsofta, koji je bio najbogatiji Amerikanac skoro četvrt vijeka, više nije na vrhu ovogodišnje liste najbogatijih ljudi u SAD-u.

Bill Gates je dugo bio poznat kao najbogatiji čovjek u Americi. Počevši od 1991. godine, gotovo tri decenije svake godine se nalazio na prvom ili drugom mjestu Forbesove liste 400 najbogatijih ljudi u zemlji.

U 2021. godini pao je ispod drugog mjesta. A sada, prvi put u 34 godine, Gates nije ni među prvih deset. Na ovogodišnjoj Forbes 400 listi, ona je na 14. mjestu – odmah iza suosnivača Bloomberg LP-a Mikea Bloomberga i jedno mjesto ispred najbogatije žene u zemlji (i svijetu), nasljednice Walmarta Alice Walton. Naravno, Gates i dalje ima ogromno bogatstvo – Forbes procjenjuje da vrijedi 107 milijardi dolara, isto kao i prošle godine.

Dok ostali milijarderi na listi postaju sve bogatiji, Gates je odlučan da postane siromašniji. U maju je najavio da planira donirati 99 posto svog preostalog bogatstva svojoj humanitarnoj fondaciji Gates tokom naredne dvije decenije. Fondacija će zatvoriti svoja vrata 2045. godine, godine kada će Gates napuniti 90 godina. Kako bi se odrekao 99 posto svog bogatstva, Gates planira donirati “milijarde svake godine” fondaciji.

„Neće biti isti iznos svake godine jer će donekle zavisiti od stanja na tržištima“, rekao je Gates za Forbes u maju. „Moj zaveštanje je vrlo jasno: kada umrem, sav taj novac ide fondaciji i oni će morati da odluče šta će sa imovinom.“ Forbes procjenjuje da je od prošlogodišnje Forbesove liste 400 donirao sedam milijardi dolara fondaciji. Gatesov portparol odbio je da komentariše.

Gatesov plasman na Forbesovoj listi 400

Nakon decenija provedenih na vrhu ili blizu vrha ljestvice, Gates namjerno radi na tome da se spusti niže.

Gatesov pad na listi američkih milijardera počeo je iste godine kada su se on i njegova supruga Melinda French Gates (Melinda French Gates) razveli nakon 27 godina braka. 2021. godine pao je na četvrto mjesto na Forbesovoj listi, sa procijenjenim bogatstvom od 134 milijarde dolara.

Prije godinu dana, pao je na 9. mjesto, s bogatstvom od 107 milijardi dolara. Pad neto vrijednosti uslijedio je nakon što je French Gates podnijela ostavku na mjesto kopredsjednice Fondacije Gates i objavila da će u sklopu svog odlaska dobiti 12,5 milijardi dolara za vlastitu filantropiju.

Čini se da su ova sredstva prebačena iz bogatstva Billa Gatesa. Forbes sada procjenjuje da je, pored tog filantropskog novca, French Gates primio imovinu koja trenutno vrijedi 29 milijardi dolara kao dio brakorazvodne nagodbe. Glasnogovornici Gatesa i French Gatesa odbili su komentirati nagodbu.

Suosnivač Microsofta, koji u oktobru puni 70 godina, postavio je velike ciljeve za Fondaciju Gates u narednim decenijama. Jedan od ciljeva je da nijedna majka, beba ili dijete ne umre od uzroka koji se mogu spriječiti. Fondacija će također nastaviti napore za iskorjenjivanje dječje paralize i smanjenje utjecaja malarije – kao dio širih napora za smanjenje širenja zaraznih bolesti.

Usput, Gatesovo bogatstvo će vjerovatno nastaviti opadati, što će ga gurnuti još niže na Forbesovoj 400 listi.

