Koja evropska zemlja ima najtačnije vozove

Na internetu se povela debata nakon što je španski ministar saobraćaja Oscar Puente (Oscar Puente) izjavio da njegova zemlja ima druge najtačnije vozove za srednje i duge relacije u Evropi.

“Naš koeficijent tačnosti, nacionalne državne željezničke kompanije Renfe, je drugi najveći u Evropi, odmah iza švicarske kompanije i daleko ispred Njemačke, Italije ili Francuske, koje imaju niže stope tačnosti od naših”, rekao je Puente 4. septembra.

Istina je da se Švicarska, koja nije članica EU, konstantno rangira kao zemlja s najpouzdanijim vlakovima na kontinentu, prema raznim izvještajima i turističkim kompanijama koje rangiraju usluge na osnovu vlastitih kriterija.

Fotografija: Shutterstock

Na primjer, u nedavnoj anketi kampanje koju je sprovelo udruženje Transport & Environment, Švicarske federalne željeznice zauzele su prvo mjesto po pouzdanosti među evropskim operaterima, uz holandskog željezničkog operatera Nederlandse Spoorwegen, a odmah ispred belgijskog SNCB-a i španskog Renfe-a. Italijanska Trenitalia zauzela je najbolji ukupni plasman kada su uzeti u obzir kriteriji poput cijena karata i iskustva rezervacije, izvještava Euronews.

Podaci Evropske komisije

Evropska komisija također prikuplja vlastite podatke o tačnosti željezničkih usluga zemalja EU, ali napominje da se u državama članicama primjenjuju različite definicije tačnosti, što otežava potpuno poređenje.

Prema podacima objavljenim u julu, Holandija je imala najtačnije usluge putničkog voza na duge relacije u EU, sa 88% vozova koji su stizali na vrijeme u 2022. godini. Komisija klasificira “tačne” vozove kao one koji su stizali sa najviše pet minuta zakašnjenja.

Iza Holandije slijede Belgija, također sa 88%, ali nešto niže rangirana zbog rezultata iz prethodnih godina, i Bugarska sa 87%. Danska je bila četvrta, a Španija peta, što je svrstava među zemlje s najtačnijim uslugama dugolinijskog prijevoza u EU, ispred Njemačke, Italije i Francuske, kako je Puente sugerirao.

Prema podacima Komisije, prosjek EU za brze i vozove na duge relacije koji su stizali na vrijeme bio je 87%.

Regionalne linije

Kod lokalnih i regionalnih vozova, slika je drugačija: u ovoj kategoriji, Latvija, Estonija, Austrija, Finska i Danska čine prvih pet po tačnosti. Španija je, s druge strane, na devetom mjestu. Hrvatska je zauzela 18. poziciju, što nije iznenađenje s obzirom na to da je putnički prevoz u toj zemlji poznat po kašnjenjima.

Regionalni vozovi u Španiji i dalje nadmašuju četiri velike zemlje EU. Lokalni njemački i italijanski vozovi imaju posebno loše rezultate u poređenju s ostatkom bloka, prema podacima Komisije.

Međutim, oba su znatno tačnija od rumunskih vozova, koji su daleko najmanje pouzdani i u saobraćaju na duge relacije i u regionalnom saobraćaju.

Kvalitet željezničkih stanica

Fotografija: Shutterstock

Određena udruženja također rangiraju kvalitet željezničkih stanica širom Evrope. Centar za izbor potrošača nedavno je objavio svoj Evropski indeks željezničkih stanica za 2025. godinu , koji analizira 50 najprometnijih stanica po broju putnika. Švicarska je također lider ovdje kada je u pitanju iskustvo putovanja vozom.

Stanica u Zürichu (Zürich Hauptbahnhof) proglašena je najboljom evropskom stanicom u kategorijama kao što su prodaja karata, pristupačnost i povezanost. Slijedila je poljska stanica Wrocław Główny, a treće mjesto zauzeo je švicarski Bern Hauptbahnhof. Prvih pet zaokružili su Berlin Hauptbahnhof (Njemačka) i London Paddington (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Švicarska, Velika Britanija i Holandija imale su po dvije stanice među prvih 10. Najbolja španska stanica, i jedina uključena, bila je Madrid Puerta de Atocha na 18. mjestu.

