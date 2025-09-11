Predstavljen iPhone Air, najtanji pametni telefon koji je Apple ikada napravio

Apple je u utorak predstavio iPhone Air – najtanji model u svojoj liniji do sada, sa profesionalnim performansama. Teži samo 165 grama i debljine je 0,56 centimetara. iPhone Air dolazi s 6,5-inčnim Super Retina XDR ekranom, podržava ProMotion tehnologiju do 120Hz i funkciju adaptivnog osvježavanja. Ovaj ekran pogoduje radu na otvorenom, reprodukciji HDR sadržaja i glatkom pregledavanju aplikacija.

Telefon pokreću tri nova Apple čipa – A19 Pro, N1 i C1X – što ga, prema tvrdnjama Applea, čini energetski najučinkovitijim iPhoneom do sada. Kombinacija čipova, redizajnirane unutrašnje arhitekture i softverskih optimizacija osigurava cjelodnevni rad baterije. Apple ističe da je iPhone Air energetski najučinkovitiji iPhone do sada.

Industrijska sofisticiranost

Sa novim iPhone Air-om, Apple je redefinisao tankoću i lakoću mobilnog uređaja. Titanijum 5. klase, precizno obrađeno kućište i Ceramic Shield 2 staklom sa obje strane koje obećava da će biti jače od bilo kojeg drugog u telefonu – čine ga najjačim iPhoneom do sada, uprkos tankom kućištu. Njegov sjajni izgled odražava industrijsku sofisticiranost MacBook Pro-a, a uređaj dolazi sa ultralakom modularnom dodatnom opremom, što znači da se pojedini dijelovi ili dodaci mogu jednostavno zamijeniti ili nadograditi bez potrebe za rastavljanjem cijelog uređaja.

Proizvođač navodi kako moćna 48MP Fusion glavna kamera pruža funkcionalnost koja odgovara kombinaciji četiri objektiva, te omogućava kvalitetne fotografije u različitim uslovima osvjetljenja. Prednja 18MP Center Stage kamera poboljšava iskustvo video poziva i selfija, zahvaljujući automatskom praćenju osobe, predmeta, događaja…,unutar kadra.

Nadalje, iPhone Air ima Super Retina XDR ekran od 6,5 inča, s vršnom svjetlinom od 3.000 nita, što je rekord u njegovom portfoliju. Ekran koristi ProMotion tehnologiju s frekvencijom osvježavanja do 120Hz, dok se adaptivna brzina može smanjiti na 1Hz kada je visoka dinamika nepotrebna, čime podržava funkciju uvijek uključenog ekrana bez bitnog utjecaja na trajanje baterije.

Foto: Apple

Dolazi u četiri boje

iPhone Air će biti dostupan u četiri boje; svemirsko crnoj, oblak bijeloj, svijetlo zlatnoj i nebesko plavoj. Rezervacije počinju u petak, 12. septembra, a prodaja kreće 19. septembra.

„Potpuno novi iPhone Air je toliko moćan, a opet nevjerovatno tanak i lagan, da ga zaista morate držati u ruci da biste povjerovali da je stvaran. Ovaj ogromni iskorak u dizajnu i inženjeringu moguć je samo zahvaljujući Apple-ovim inovacijama, posebno Apple silicijumu (razvoju sopstvenih čipova), kaže John Ternus, viši potpredsjednik Apple-a za hardverski inženjering dodajući:

„iPhone Air je potpuno novi član iPhone porodice koji donosi napredne mogućnosti koje će naši korisnici obožavati – poput profesionalnih performansi, svestranog sistema sa 48MP Fusion kamerom, naše inovativne Center Stage prednje kamere i sjajne baterije koja traje cijeli dan – sve to u revolucionarnom dizajnu koji izgleda kao da u rukama držite budućnost.“