Apple sprema „super tanki“ iPhone 17: Najvažniji događaj godine stiže 9. septembra

Apple je zvanično potvrdio da će 9. septembra u svom kampusu Apple Park u Cupertinu održati najvažniji događaj godine, na kojem će javnosti predstaviti iPhone 17, nove modele Apple Watch satova, te moguće još nekoliko inovativnih uređaja.

Pozivnica za događaj nosi slogan „Awe dropping“, dok tradicija lansiranja novih iPhonea u septembru traje još od 2012. godine.

Najveći izazov iPhonea u eri vještačke inteligencije

U fokusu javnosti i investitora bit će iPhone, Appleov najvažniji proizvod i najveći generator prihoda. Ove godine događaj ima dodatnu težinu jer je kompanija odgodila ključno unapređenje svog digitalnog asistenta Siri, koje je trebalo da parira OpenAI-jevom ChatGPT-u i Googleovom Geminiju.

Ipak, Apple je prošlogodišnji iPhone 16 promovirao kao uređaj „građen za Apple Intelligence“, pa se očekuje da će sličnu strategiju nastaviti i ove godine, dok konkurencija agresivno razvija sopstvena AI rješenja.

REUTERS/Mike Segar/File Photo

„MacBook Air među telefonima“

Prema izvještaju Bloomberga, Apple ove godine sprema super tanki iPhone 17 – uređaj koji bi mogao donijeti svjež dizajn nakon godina minimalnih promjena. Ovaj model, svojevrsni „MacBook Air među telefonima“, trebao bi biti znatno elegantniji i tanji od prethodnih generacija, iako bi to moglo doći uz cijenu kraćeg trajanja baterije i kompromisa na kvalitetu kamere.

Pored ovog izdanja, očekuje se i lansiranje standardnog iPhone 17 modela, kao i novih Pro varijanti koje će imati naprednije kamere, titanijumsko kućište i veće ekrane.

Appleovi pokušaji s eksperimentalnim modelima poput iPhone Mini u prošlosti nisu ostvarili veliki uspjeh, dok je iPhone 16 Plus činio tek 5–10 posto isporuka. Poznati analitičar Ming-Chi Kuo već prognozira da će Apple iduće godine potpuno ukinuti Plus modele.

Geopolitika i Trumpove tarife

Lansiranje novih uređaja dešava se u trenutku kada Apple balansira pod pritiskom trgovinskih mjera predsjednika Donalda Trumpa. Kompanija je već premjestila većinu proizvodnje iPhonea za američko tržište u Indiju, kako bi smanjila zavisnost o Kini.

Iako su carine na većinu indijske robe nedavno udvostručene, pametni telefoni ostali su izuzetak. Trump je dodatno poručio da Apple neće biti pogođen ni najavljenim 100% carinama na poluprovodnike, jer je kompanija obećala ogromno ulaganje od 600 milijardi dolara u širenje svojih američkih operacija i izgradnju domaćeg lanca snabdijevanja čipovima.

Može li iPhone 17 povratiti „wow efekat“?

Apple se tako nalazi pred ključnim pitanjem: može li novi, super tanki dizajn iPhonea 17 privući kupce u trenutku kada većina potrošača telefone mijenja tek iz nužde, a konkurencija uvodi sklopive modele?

Događaj 9. septembra stoga nije samo još jedno predstavljanje proizvoda. On će biti svojevrsni test – i za Appleov imidž lidera inovacija, i za njegovu sposobnost da, u eri vještačke inteligencije i globalnih trgovinskih previranja, zadrži mjesto tehnološkog giganta broj jedan.

