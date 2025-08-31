Putin i Modi u Kini: Historijski samit sigurnosti u sjeni trgovinskih ratova

Predsjednik Rusije Vladimir Putin i indijski premijer Narendra Modi stigli su u Kinu, gdje su dočekani uz crveni tepih, pridruživši se više od 20 svjetskih lidera na regionalnom sigurnosnom samitu.

Samit Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), održan u luci Tianjin, dolazi svega nekoliko dana prije velike vojne parade u Pekingu kojom će se obilježiti 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata.

Modi, u prvoj posjeti Kini nakon sedam godina, sastao se sa predsjednikom Xi Jinpingom uoči otvaranja samita i poručio da je Indiji stalo do jačanja odnosa sa susjednom državom.

Samit se održava u trenutku kada Sjedinjene Američke Države uvode visoke carine na indijsku robu zbog nastavka kupovine ruske nafte, dok se Putin suočava s prijetnjama novih sankcija zbog rata u Ukrajini.

Modi je u razgovoru s Xijem naglasio da se Indija obavezala “unaprijediti odnose na osnovu međusobnog povjerenja, dostojanstva i osjetljivosti”.

„Interesi 2,8 milijardi ljudi naših zemalja vezani su za našu saradnju. To će ujedno otvoriti put i za dobrobit cijelog čovječanstva“, rekao je Modi.

Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Trgovinski ratovi zbližavaju Peking i New Delhi

Postoji deset punopravnih članica ŠOS-a, uključujući Pakistan, Iran i Bjelorusiju, kao i 16 partnerskih i posmatračkih država.

Iako samit ima uglavnom simboličnu vrijednost, liderima pruža priliku da iznesu zajedničke stavove i interese – a ove godine bit će snažno obilježen globalnim trgovinskim tenzijama s Washingtonom.

Odluka Donalda Trumpa da prošle sedmice uvede 50% carina na indijsku robu, čini se, poslužila je kao poticaj približavanju New Delhija i Pekinga, čiji su odnosi drastično pogoršani 2020. godine nakon smrtonosnog sukoba vojnika na himalajskoj granici.

ŠOS – azijska protuteža NATO-u

Šangajska organizacija za saradnju osnovana je 2001. godine od strane Kine, Rusije i četiri centralnoazijske države, s ciljem ograničavanja utjecaja zapadnih saveza poput NATO-a.

Ovogodišnji samit najveći je od osnivanja organizacije, a održava se neposredno pred masovnu vojnu paradu kojom će Kina obilježiti osam decenija od kraja Drugog svjetskog rata.

