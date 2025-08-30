Zaruke Taylor Swift i Travisa Kelcea: Prodaja njegovih dresova raste, njena muzika tražena na Spotifyju

Zaruke Taylor Swift (Taylor Swift) i Travisa Kelcea (Travis Kelce) uzrokovale su nagli porast prodaje i angažmana na društvenim mrežama kod oboje.

Prodaja Kelseyjevih dresova Kansas City Chiefsa porasla je za 200 posto dan nakon što su najavljeni, potvrdili su Fanatics za Forbes.

Skok prodaje dresova od 200 posto dan nakon objave Taylorine zaruke učinio je utorak Kelsey najboljim danom prodaje od Super Bowla, potvrdili su Fanatics za Forbes, uključujući dresove prodane putem Fanatics, NFL-a i web stranica Chiefsa.

Poslušajte muziku Taylor Swift na Spotifyju nakon objave njene zaruke, posebno pjesmu koju je koristila u svojoj objavi na Instagramu – “So High School”, s albuma “The Tortured Poets Department” – koja je skočila za 400% u streamovima, rekao je Spotify za Forbes, i ponovo se našla na Spotifyjevoj dnevnoj listi na 68. mjestu.

Taylor se vratila na prvo mjesto Spotifyjeve dnevne liste izvođača na dan objave zaruka, a nekoliko njenih drugih pjesama, uključujući “Fortnight”, “Lover” i “Style”, ponovo su se našle na listama.

U 24 sata nakon objave Taylor i Kelseyne zaruke na Instagramu, Kelsey je dobila 770.000 novih pratilaca, dok je Taylor dodala 1,2 miliona pratilaca, pokazala je analiza SEO Sherpe, pozivajući se na podatke sa Social Blade-a. Njihova objava o zarukama je do četvrtka ujutro dobila 33 miliona lajkova, a Meta je rekla da je objava podijeljena više od milion puta – više nego bilo koja druga u historiji aplikacije.

Kako su brendovi pokušali da iskoriste angažman Taylor Swift?

Mnogi brendovi su požurili da stave svoj marketinški pečat na angažman u pokušaju da postignu vlastiti porast prodaje privlačenjem Taylorinih obožavatelja.

Neki, uključujući Doordash i brend gaziranih pića Olipop, ponudili su kupcima popust od 13%, navodeći njen sretni broj.

Demokratska stranka Pennsylvanije pokušala je prikupiti sredstva putem zaruka, tražeći od pristalica da doniraju 13 dolara (Taylor je iz Pennsylvanije i posljednjih godina je podržavala demokrate). Videoigra The Sims rekreirala je fotografije sa zaruka Taylor i Kelsey, dok je Krispy Kreme nudio besplatne krofne, a Buffalo Wild Wings je ponudio ketering za vjenčanje.

Taylor i Kelsey su u utorak objavili zaruke na Instagramu, dvije godine nakon što su počeli izlaziti. “Tvoj profesor engleskog jezika i tvoj profesor tjelesnog se vjenčavaju”, napisala je Taylor, objavljujući još fotografija iz cvjetnjaka.

Također je objavila fotografiju prstena za koji je jedan stručnjak rekao Forbesu da bi mogao imati 13 karata i vrijediti čak 650.000 dolara.

Par je objavio zaruke dvije sedmice nakon što se Taylor pojavila u emisiji “New Heights”, podcastu koji Kelsey vodi sa svojim bratom Jasonom (Jason) Kelseyjem, gdje je najavila svoj novi album “The Life of a Showgirl”.

