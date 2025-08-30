Težak ekonomski udar za Tel Aviv: Turska zatvara nebo i luke za Izrael

Ministar vanjskih poslova Turske, Hakan Fidan, objavio je u petak tokom obraćanja parlamentu o krizi u Gazi da je Ankara zatvorila svoj zračni prostor za službene i vojne avione Izraela.

„Potpuno smo prekinuli trgovinu s Izraelom. Zatvorili smo naše luke za izraelske brodove i ne dopuštamo turskim brodovima da pristaju u izraelskim lukama. Nijedna druga država nije u potpunosti prekinula trgovinske veze s Izraelom kao mi“, izjavio je Fidan.

Dodao je da Turska zabranjuje ulazak u svoje luke kontejnerskim brodovima koji prevoze oružje i municiju za Izrael, kao i da izraelski avioni više ne mogu koristiti turski zračni prostor.

Najava zabrane preleta iznenadila je mnoge u Ankari. Međutim, turski zvaničnici, govoreći za Middle East Eye pod uvjetom anonimnosti, pojasnili su da je Turska već krajem 2023. zatvorila svoj zračni prostor za izraelske službene i vojne letove.

Prema riječima jednog izvora, međunarodne komercijalne aviokompanije koje lete ka Izraelu i dalje mogu koristiti turski zračni prostor, čime su demantovani navodi u izraelskim i turskim medijima. Drugi turski zvaničnik podsjetio je da je još u novembru blokiran let izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga prema Azerbejdžanu.

„Već duže vrijeme dosljedno odbijamo zahtjeve za izraelske službene letove“, kazao je zvaničnik.

Fidan je ove mjere opravdao izraelskim zločinima u Gazi, provokacijama u džamiji Al-Aksa u Jerusalemu i nastavkom nasilja doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali.

Ranije ove sedmice Fidan je također pozvao islamske zemlje da pokrenu inicijativu za suspenziju Izraela iz rada Generalne skupštine UN-a. „Moramo objediniti napore za jačanje međunarodnog priznanja Palestine i pokrenuti inicijativu za njeno puno članstvo u UN-u. Također, moramo razmotriti i suspenziju Izraela iz rada Generalne skupštine“, poručio je.

Turska je prošlog mjeseca uvela dodatna ograničenja izraelskim brodovima i kompanijama, zabranivši im pristajanje u turskim lukama. Ove mjere uslijedile su nakon što je Ankara najavila šest novih sankcija Izraelu, u skladu sa zajedničkim stavovima tzv. Bogota Grupe sa Hitne konferencije o Palestini.

Odnosi između Turske i Izraela naglo su se pogoršali od kada je Ankara 2023. podržala tužbu Južne Afrike pred Međunarodnim sudom pravde, kojom se Izrael optužuje za genocid u Gazi. Od tada, Turska sve više koristi međunarodne platforme kako bi gradila široku alijansu protiv izraelskih zločina.

Ovaj potez Turske, uz zatvaranje luka i prekinute trgovinske kanale, predstavlja najozbiljniji ekonomski udar Izraelu od početka rata u Gazi, jer Ankara spada među ključne trgovačke partnere na Mediteranu i Bliskom istoku.

