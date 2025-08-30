Federalni apelacioni sud oborio Trumpove tarife: prekoračio ovlasti, ključne odluke o porezima pripadaju Kongresu

Federalni apelacioni sud u petak je ukinuo veliki dio historijskih tarifa predsjednika Donalda Trumpa, navodeći da je nezakonito koristio vanredne ovlasti kako bi uveo poreze na uvoz.

Sud je u obrazloženju istakao da Zakon o međunarodnim ekonomskim vanrednim ovlastima (IEEPA) ne daje predsjedniku pravo da uvodi tarife kakve je Trump uveo ranije ove godine. Time je potvrđena ranija odluka nižeg suda protiv Trumpovih tarifa.

Sudije su naglasile da su Trumpove tarife bez presedana i da predstavljaju prekoračenje predsjedničkih ovlasti, jer Ustav jasno propisuje da je moć uvođenja poreza – uključujući tarife – „osnovna ovlast Kongresa“.

Iako je sud oborio pravnu osnovu tarifa, one zasad ostaju na snazi, jer je odgođena primjena presude do oktobra, dajući administraciji vremena da uloži žalbu Vrhovnom sudu.

Trump je odmah reagovao na društvenim mrežama porukom:

„Sve tarife i dalje su na snazi! Ako bi one nestale, to bi bila potpuna katastrofa za našu zemlju.“

Tarife kao stub Trumpove politike

Tokom mandata, Trump je tarife koristio ne samo za oblikovanje globalne trgovine, već i za redefinisanje odnosa sa saveznicima i protivnicima. Ako mu trajno bude uskraćena mogućnost da ih uvodi na osnovu IEEPA, njegova administracija morat će pronaći alternativne načine za ostvarenje ambicioznih ekonomskih ciljeva.

Sekretar trezora Scott Bessent upozorio je da bi ukidanje tarifa dovelo do „opasnog diplomatskog poniženja“ i moglo izazvati odmazdu stranih partnera. Slično, ministar trgovine Howard Lutnick napisao je da bi odluka protiv tarifa nanijela „nepopravljivu štetu“ SAD-u i ugrozila već postignute trgovinske sporazume s EU, Velikom Britanijom i Japanom.

No, advokat Neal Katyal, koji je zastupao tužitelje, naglasio je da je odluka ključna pobjeda Ustava SAD-a:

„Naši osnivači su jasno rekli da velike odluke o porezima donosi Kongres, a ne predsjednik samovoljno. Sud je danas ogromnom većinom odbacio ideju da predsjednik može raditi šta god želi, kad god želi.“

REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Pravna borba se nastavlja

Iako je većina sudija zaključila da Trump nije imao ovlasti za ovakve tarife, nisu ih odmah ukinuli, već su slučajeve vratili nižem sudu na dodatno razmatranje.

Sudija Richard Taranto, koji je pisao izdvojeno mišljenje u korist Trumpa, tvrdio je da IEEPA ipak daje predsjedniku određene ovlasti da uvodi tarife u okviru regulacije uvoza.

Odluku je donio puni sastav Federalnog apelacionog suda – sedam sudija glasalo je protiv Trumpa, dok su četiri bila uz njega.

„Dan oslobođenja“ odložen

Ranije ove godine, Sud za međunarodnu trgovinu blokirao je sve tarife donesene na osnovu IEEPA, uključujući i tzv. „tarife Dana oslobođenja“ koje je Trump najavio 2. aprila, te mjere protiv Kine, Meksika i Kanade uvedene zbog borbe protiv krijumčarenja fentanila. Odluka se nije odnosila na tarife na automobile, čelik i aluminij, koje su uvedene prema drugom zakonu (Section 232).

Dvije odvojene tužbe – jednu od strane Libertarijanskog pravnog centra i malih biznisa, a drugu od 12 demokratskih saveznih država – sud je ranije spojio u jedan predmet.

