Jeff Barr otvara AWS Community Day Adria u Sarajevu

Jeff Barr, potpredsjednik i jedan od lidera Amazon Web Services (AWS), vodeće svjetske kompanije i podružnice kompanije Amazon, koja je pionir i vodeća kompanija u svijetu u oblasti pružanja usluga računarstva u oblaku otvorit će 5. septembra u Sarajevu Amazon Web Services Community Day Adria, jedinu konferenciju ove vrste na Balkanu.

Pored Barra, konferencija će okupiti više od 500 svjetskih, regionalnih i domaćih eksperata iz polja računarstva u oblaku, DevOps-a, razvoja aplikacija prilagođenih za rad u oblaku i inovatore u polju (generativne) umjetne inteligencije iz kompanija poput Amazona, DataDog, HashiCorpa, BMW Group, The Walt Disney Studios i drugih.

Već više od dvije decenije Jeff Barr donosi vijesti o novim AWS servisima i njihovim funkcionalnostima, te je svoje znanje i ideje utkao u ono što danas poznajemo kao Amazon Web Services, najprofitabilniji dio carstva Amazona. Ova kompanija danas nudi preko 250 različitih servisa koji se mogu koristiti za različite svrhe IT industrije.

AWS

Među predavačima posebno se ističu imena kao što su Anton Babenko – čovjek koji je sinonim za Infrastrukturu kao Kod (eng. Infrastructure as Code – IaC) i čije su biblioteke preuzete više od milijardu puta i koriste se u kompanijama širom svijeta. Također, u Sarajevo stiže i Sheen Brisals bivši Inžinjering menadžer u kompaniji Lego i autor nekoliko knjiga koje su standard kada je u pitanju serverless razvoj aplikacija u oblaku.

Pored internacionalnih predavača, očekuju nas i istaknuta imena regionalne IT scene poput, Luke Kladarića, Sebastiana Novaka, Tomislava Lozančića, Željka Obrenovića i mnogih drugih. Zlatan Džinić, porijeklom iz BiH svoju karijeru započeo je u Južnoj Africi. Unutar Amazona je prošao mnoge pozicije, od Amazon Alexe, Amazon Studios (bio je jedan od glavnih i odgovornih ljudi koji su stajali iza tehnologije korištene za snimanje i produciranje serije „Lord of the Rings“). Trenutno se nalazi na poziciji Lead Prinicpal Architect-a u AWS-u i živi i radi u Kaliforniji.

U duhu svoje vizije da znanje učine dostupnim svima, Udruženje AWS Community Bosnia s ponosom ističe da je učešće na konferenciji potpuno besplatno, dok su prilike koje se pružaju za razmjenu znanja i unaprjeđenje businessa brojne. Više detalja o konferenciji, njenom sadržaju i predavačima možete pronaći na web stranici klikom na ovaj link.

Please enable JavaScript

