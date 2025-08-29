Humanitarna organizacija pod teškim optužbama za smrt stotina Palestinaca u Gazi

Nova američko-izraelska humanitarna organizacija, Gaza Humanitarian Foundation (GHF), našla se u središtu međunarodnog skandala nakon što su izvještaji Ujedinjenih nacija i brojnih humanitarnih organizacija otkrili da su stotine Palestinaca izgubile život pokušavajući doći do hrane na njenim distribucijskim punktovima.

Prema podacima Ureda UN za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), najmanje 994 Palestinca ubijena su u blizini GHF distribucijskih centara između kraja maja i sredine avgusta 2025. godine. Ukupan broj poginulih tokom pokušaja dolaska do pomoći premašuje 1.760 ljudi.

Šta je Gaza Humanitarian Foundation?

GHF je osnovana u februaru 2025. godine kao privatna američka neprofitna fondacija, uz podršku vlada SAD-a i Izraela. Misija organizacije bila je “efikasna distribucija pomoći bez utjecaja UN birokratije”.

Umjesto mreže lokalnih partnera i UN agencija, GHF koristi četiri centralna, militarizovana distribucijska čvorišta. Pristup im je strogo kontroliran – uz žičane ograde, kontrolne punktove, identifikacijske provjere i oružanu pratnju američkih privatnih firmi.

Smrt pod maskom pomoći

Međunarodna zajednica optužuje GHF za nepoštivanje osnovnih humanitarnih principa. Médecins Sans Frontières (Liječnici bez granica) tvrde da su distribucijski centri GHF-a „mjesta organizovanog ubijanja“, dok UNRWA (Agencija za pomoć palestinskim izbjeglicama) opisuje cijeli model kao „zamku smrti“.

Izvještaji ukazuju na:

haotične i nesigurne uslove ispred centara,

prekomjernu upotrebu sile od strane sigurnosnih službi i izraelske vojske,

ignorisanje upozorenja UN-a o rizicima po civile.

Johnnie Moore Jr., predsjednik GHF-a, negira odgovornost i odbacuje izvještaje UN-a kao „politički motivisane“.

Političke reakcije u SAD-u

U američkom Kongresu raste pritisak da se prekine finansiranje GHF-a. Demokratski senatori Chris Van Hollen i Peter Welch pozvali su na hitnu reviziju nakon što su objavljeni dokazi o civilnim žrtvama.

„Ne možemo finansirati organizaciju čiji model distribucije hrane uključuje snajpere, kontrolne punktove i stotine mrtvih“, poručio je Van Hollen.

TRIAL International i drugi eksperti za međunarodno humanitarno pravo upozoravaju da bi GHF i njeni donatori mogli snositi odgovornost za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, ukoliko se dokaže da su bili svjesni visokog rizika za civilno stanovništvo.

Umjesto spasa, GHF je donio smrt. U pokušaju da zamijene UN, stotine Palestinaca su ubijeni. Humanitarna pomoć ne smije nikada biti oružje, niti sredstvo kontrole. Pitanje sada nije samo kako, nego zašto je svijet dozvolio da „pomoć“ postane smrtonosna.

