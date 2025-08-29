Najviši most na svijetu prošao ključni test prije otvaranja

Očekuje se da će novi najviši cestovni most na svijetu biti otvoren krajem septembra.

Most Huajiang Grand Canyon u kineskoj provinciji Guizhou, koji se smatra novim najvišim cestovnim mostom na svijetu, prošao je ključni test ove sedmice prije otvaranja. Inženjeri su proveli test opterećenja u kojem je preko njega prevezeno 96 kamiona težih od 3.000 tona, izvještavaju strani mediji.

Više od 400 senzora pratilo je svako kretanje mosta dok su kamioni prevozili na drugu stranu. Test je trajao pet dana i potvrdio je da most ispunjava sve sigurnosne zahtjeve. Očekuje se da će biti otvoren krajem septembra.

96 kamiona, ukupne težine više od 3.000 tona, prevezeno je preko novog mosta kao dio probnog opterećenja (Foto: PROFIMEDIA)

Skratit će vrijeme putovanja na dvije minute

Kako je izvijestio CNN, novi viseći most je 625 metara iznad rijeke, što je mnogo više od prethodnog nosioca titule najvišeg mosta na svijetu, vijadukta Millau u Francuskoj. Potonji je visok 343 metra, sa udaljenošću od nivoa vode do dna konstrukcije od 270 metara.

Dug je skoro tri kilometra, a čelične grede teže oko 22.000 tona, što je ekvivalentno trima Ajfelovim tornjevima. Izgradnja je zvanično počela 18. januara 2022. godine, a Kinezi su za nju platili dvije milijarde juana, odnosno oko 243 miliona eura.

Čelični most preko Velikog kanjona pomogao je automobilima i kamionima da brže pređu planinsko područje. Prema kineskoj novinskoj agenciji Xinhua, to će skratiti vrijeme putovanja preko kanjona sa dva sata na samo dvije minute.

Please enable JavaScript

