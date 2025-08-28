Hrabri, obučeni, neplaćeni: GSS spasioci žive u zakonskom vakuumu

Na padinama Oblja iznad sela Umoljani, iznad prelijepog, ali često surovog pejzaža Bjelašnice, preksinoć je okončana dramatična akcija spašavanja grupe od sedam australijskih državljana. Jedna osoba je zadobila povredu koljena, ali zahvaljujući brzoj reakciji Gorske službe spašavanja Kantona Sarajevo, svi su na vrijeme locirani, zbrinuti i sigurno prebačeni do Babinog dola. Povrijeđena osoba je predata ekipi Hitne pomoći.

Ova intervencija još jednom je potvrdila nemjerljiv značaj GSS-a u Bosni i Hercegovini. Ipak, iza profesionalnog rada krije se ozbiljna pravna i sistemska praznina – spasioci koji svakodnevno rizikuju svoje živote ostaju bez ikakve pravne, radne ili zdravstvene zaštite.

Lejla Crnica, predsjednica Komisije Gorske službe spašavanja Kantona Sarajevo, ističe kako su intervencije GSS-a sve češće, naročito nakon pandemije koronavirusa, kada je sve više ljudi počelo planinariti – često nepripremljeni.

“Naše planine su divlje i nepredvidive. Iako nemamo vrhove iznad 3000 metara kao u Alpama, opasnosti su stvarne – ljudi se gube, povređuju, dolazi do hipotermije… Spašavamo i domaće i strane državljane, a najbitnije je da se nikad ne ide sam i da ljudi znaju gdje ste”, kaže Crnica za N1.

I dok profesionalizam GSS-a ne dolazi u pitanje, sistem ih i dalje vidi kao – volontere. To znači da, osim što najčešće rade druge poslove kako bi preživjeli, u akcije spašavanja mogu ići samo ako im to njihov poslodavac dozvoli.

“Nemamo nikakav status. Nemamo zdravstveno osiguranje na terenu. Ako se povrijedimo – nema prava. Sve zavisi od dobre volje. Ljudi misle da smo plaćeni, ali mi radimo iz čiste posvećenosti. To nije održivo”, upozorava Crnica.

Na nivou Federacije BiH, zakon o Gorskoj službi spašavanja još ne postoji. Delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH Jelena Pekić, koja je zajedno s kolegicom Lanom Prlić još početkom godine podnijela inicijativu za donošenje zakona, kaže da odgovora od Vlade FBiH još nema.

“Mi smo tražile formiranje radne grupe za izradu zakona. Imali smo podršku Federalne uprave civilne zaštite, ali konkretan odgovor još nismo dobile. Nadam se da će se to pokrenuti do kraja godine”, kaže Pekić.

Foto: Faruk Zametica

Pozitivan primjer dolazi iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje je zakon o GSS-u već usvojen, dok je u Kantonu Sarajevo radna grupa u fazi izrade nacrta. Očekuje se da zakon bude usvojen do kraja godine. No, bez zakonskog rješenja na nivou FBiH, sve aktivnosti ostaju na plećima entuzijasta koji spašavaju živote – ali nemaju ni osnovna radna prava.

Gorske službe spašavanja u BiH su među rijetkim sistemima pomoći koji funkcionišu isključivo zahvaljujući volji i hrabrosti ljudi. Međutim, ako želimo da ti isti ljudi nastave spašavati naše živote, krajnje je vrijeme da država počne štititi i njihove.

Please enable JavaScript

