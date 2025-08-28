Gdje se u Evropi najviše podržava oporezivanje najbogatijih i zašto

S rastućom nejednakošću, oporezivanje bogatih je česta tema, a najbogatiji pojedinci često su kritikovani zbog manjeg doprinosa javnim finansijama od običnih poreskih obveznika.

Nedavna studija koju su naručile nevladine organizacije Oxfam (Oxfam) i Greenpeace (Greenpeace) otkrila je da ljudi na Filipinima globalno najviše podržavaju oporezivanje najbogatijih.

To omogućava povećanje vladine potrošnje na javne usluge i borbu protiv klimatskih promjena.

Nevladine organizacije pozivaju na veće globalno oporezivanje bogatih kako bi se podržalo više od 3,7 milijardi ljudi – gotovo polovina svjetske populacije – koji žive u siromaštvu. S druge strane, Oxfam tvrdi da je 3.000 svjetskih milijardera u posljednjih deset godina steklo bogatstvo od 6,5 biliona dolara (5,5 biliona eura).

Najnovije istraživanje provedeno je u maju 2025. godine u 13 evropskih zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države, Francusku, Njemačku, Italiju i Španiju, izvještava EuroNews.

Pitanja su imala za cilj utvrditi nivo javne podrške oporezivanju superbogatih kako bi se omogućila povećana državna potrošnja na javne usluge, kao što su zdravstvo, škole i ulaganja u obnovljive izvore energije.

Shutterstock

Među evropskim zemljama u kojima je provedeno istraživanje, Italija najviše podržava oporezivanje bogatih. Konkretno, 94% stanovništva je za oporezivanje superbogatih kako bi se obezbijedila bolja zdravstvena zaštita. 91% stanovništva u Španiji, 90% u Francuskoj, 89% u Ujedinjenom Kraljevstvu i 85% u Njemačkoj je za oporezivanje.

Druga studija pokazuje sličnu podršku oporezivanju najbogatijih. Prema najnovijem istraživanju Eurobarometra o oporezivanju, 80% građana EU reklo je da bi podržalo uvođenje minimalnog poreza za velike multinacionalne kompanije u svakoj zemlji u kojoj posluju. Gotovo dvije trećine (65%) ispitanika podržalo bi uvođenje poreza za najbogatije pojedince. Podrška je najveća u Mađarskoj 78%, Bugarskoj 71% i Hrvatskoj 71%.

Oni koji se protive takvom porezu zabrinuti su zbog konkurencije, investicija i potencijalnog odliva kapitala.

Porez na neto bogatstvo, koji se obračunava na svu imovinu koju pojedinac posjeduje (umanjen za dug), već se primjenjuje u Norveškoj, Španiji i Švicarskoj, dok porez na bogatstvo na odabranu imovinu postoji u Francuskoj, Italiji, Belgiji i Holandiji.

