Slika koju su ukrali nacisti navodno pronađena u argentinskom oglasu za nekretnine

Djelo italijanskog baroknog slikara Giuseppea Ghislandija, koje su nacisti opljačkali prije više od 80 godina, navodno je pronađeno nakon što su novinari holandskih novina uočili njegovu fotografiju u oglasu za nekretnine u Argentini.

“Portret dame (Contessa Colleoni)” (Portret dame – Contessa Colleoni) su navodno ukrali nacisti od jevrejskog trgovca umjetninama Jacquesa Goudstickera 1940. godine, i od tada mu se gubi svaki trag, iako su kasnije pronađene i druge slike ukradene od istog trgovca i vraćene njegovom nasljedniku.

Novinari holandskog lista AD pratili su trag slike, koja se nalazi u bazi podataka Njemačke fondacije za izgubljenu umjetnost, do bivšeg SS (Schutzstaffel) oficira Friedricha Kadgiena, koji je 1945. godine pobjegao u Švicarsku, a zatim se preselio u Argentinu, gdje je zasnovao porodicu.

Novine su godinama pokušavale razgovarati s njegovim kćerkama, koje su još uvijek posjedovale njegovu argentinsku kuću, ali bezuspješno – sve dok novinar, poslan da pokuca na njihova vrata, nije otkrio da je kuća zapravo stavljena na prodaju.

Reporter lista AD, Cyril Rosman, pogledao je online oglas agencije za nekretnine Robles Casas & Campos i primijetio sliku koja nedostaje iznad sofe u dnevnoj sobi kuće, gdje, kako novine tvrde, i danas stoji.

Murray von Sacher, 81-godišnja snaha Gudstikera i njegova jedina nasljednica, rekla je za AD preko svog advokata da traži njegove slike od 1990-ih i da planira vratiti “Portret dame”.

Stručnjaci za restituciju iz aukcijskih kuća Sotheby's i Christie's rekli su da ne mogu komentarisati vrijednost djela koja nisu ponuđena na aukciji.

Druge Gieslandijeve slike su ponuđene na aukcijama za čak 500.000 dolara, a njegova djela su izložena u raznim muzejima, uključujući Rijksmuseum u Amsterdamu.

Kada su je kontaktirali, jedna od Kadgieninih kćeri je navodno rekla AD-u: “Ne znam kakve informacije želite od mene i ne znam o kojoj slici uopšte govorite.”

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes