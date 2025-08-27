Indija mijenja kurs: Šta znači Modijeva posjeta Kini nakon Trumpovog udara?

Odnosi zaleđeni nakon smrtonosnog sukoba u Himalajima prije pet godina izgleda da se odmrzavaju pod pritiskom ekonomske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Indijski premijer Narendra Modi ove sedmice će prvi put nakon 2018. posjetiti Kinu, gdje će prisustvovati samitu koji organizuje kineski lider Xi Jinping. Posjeta dolazi neposredno nakon što je Trump nametnuo drakonske carine od 50% na uvoz iz Indije.

U svojevrsnom geopolitičkom zaokretu, dvojica lidera – čiji su se vojnici brutalno sukobili 2020. na spornoj granici koristeći pesnice, kamenje i palice – sada bi mogli stisnuti ruke, stavljajući ekonomski interes ispred duboko ukorijenjenog rivalstva.

Uz Modija, na samit Šangajske organizacije za saradnju (SCO) dolaze lideri Rusije, Pakistana, Irana i centralne Azije. Peking je poručio da će ovo biti najveći samit te sigurnosne organizacije, koju su osnovale Moskva i Peking kako bi preoblikovali globalni odnos snaga.

Indijsko prisustvo najjasniji je znak otopljavanja odnosa dvije azijske sile – pomaka koji prijeti poništavanju dugogodišnjih američkih napora da od New Delhija naprave protutežu rastućoj i sve odlučnijoj Kini.

Iako je otopljavanje već bilo u toku, analitičari kažu da su Trumpove „America First“ politike natjerale Modija i Xija, obojicu nacionaliste po političkom brendu, da razmotre partnerstvo iz nužde. Posebno su teško pale Trumpove carine zbog indijske kupovine ruske nafte, što je ozbiljno testiralo odnose nekadašnjih „prijatelja“.

Manoj Kewalramani iz istraživačkog centra Takshashila u Bengaluruu ističe da je prijetnja carinama ubrzala Modi­jevu odluku da stabilizuje odnose s Pekingom, ali da to nije glavni razlog – već potreba obje zemlje da rade u vlastitom interesu.

Sjedinjene Američke Države godinama su ulagale u jačanje strateških odnosa s Indijom – kroz vojne vježbe i transfer tehnologija – kako bi suzbile Kinu u Indo-Pacifiku. Analitičari upozoravaju da bi „gubitak Indije bio najgori mogući ishod“ za Washington.

Nakon nedavnog susreta indijskog premijera i kineskog ministra vanjskih poslova, obje strane su priznale napredak u normalizaciji odnosa. Modi je poručio da „stabilni, predvidivi i konstruktivni odnosi između Indije i Kine mogu značajno doprinijeti miru i prosperitetu u regiji i svijetu“.

Ipak, stručnjaci smatraju da samit neće značiti potpuni zaokret: Indija neće napustiti Ameriku, ali Kina je njen najveći susjed – i s tim mora živjeti.

Od bratstva do rivalstva

Odnosi Indije i Kine prošli su put od postkolonijalnog bratstva pedesetih do današnjeg strateškog nadmetanja. Nakon kratkog, ali krvavog rata 1962. uslijedila je decenijama nepovjerenja i neriješenog graničnog spora. Iako su ekonomske veze kasnije rasle, smrtonosni sukob u Galwanu 2020. s više od 20 poginulih indijskih i 4 kineska vojnika drastično je pogoršao situaciju.

Od prošlogodišnjeg BRICS samita u Rusiji, Modi i Xi ponovo polako normalizuju odnose: dogovoreno je obnavljanje letova, otvaranje hodočasničkih ruta i ponovno izdavanje turističkih viza.

Balansiranje između blokova

Modi na SCO-u sjeda za sto s Xi Jinpingom, pakistanskim premijerom – tradicionalnim neprijateljem – i ruskim predsjednikom, čija prodaja nafte Indiji izaziva gnjev Washingtona. Istovremeno, Indija jača saradnju unutar Quad-a sa SAD-om, Japanom i Australijom.

Ova dvostruka strategija odražava „stratešku autonomiju“ New Delhija – politiku koja stavlja nacionalne interese iznad pripadnosti jednom bloku.

Ekonomska nužnost, vojna napetost

Kina je drugi najveći trgovinski partner Indije, s razmjenom od 118 milijardi dolara prošle godine. Indija zavisi od kineskih sirovina i komponenti, što Modiju ostavlja malo prostora za prekid veza.

Ipak, desetine hiljada vojnika ostaju razmješteni duž sporne granice. Nedavni dogovor o „miru i stabilnosti“ je samo djelomičan napredak – povjerenja i dalje nema.

Konačni test biće može li retorika s vrha prevesti u deeskalaciju na terenu. Za sada, budućnost odnosa Kine i Indije zavisi od sposobnosti da održe krhku ravnotežu: konkurencija će ostati, ali ključ je spriječiti novi sukob.

