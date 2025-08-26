Trump tvrdi da smjenjuje guvernerku Feda Lisu Cook – ona uzvraća da nema pravo na to

Američki predsjednik kao razlog za svoju smjenu navodi optužbe da je guvernerka Lisa Cook počinila hipotekarnu prevaru, a ona i mnogi političari tvrde da je ovo samo napad na Fed i da Trump nema ovlaštenja da je otpusti .

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak navečer da pokreće postupak za smjenu guvernerke Federalnih rezervi (FED) Lise Cook , navodeći optužbe da je počinila hipotekarnu prevaru, što označava značajnu eskalaciju predsjednikove borbe s rukovodstvom centralne banke, koje je do sada odbijalo njegove zahtjeve za snižavanje kamatnih stopa. U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je podijelio službeno pismo Bijele kuće poslano Cooku, u kojem stoji: „Ovim ste razriješeni dužnosti u Odboru guvernera Federalnih rezervi, s trenutnim učinkom.“

U pismu, Trump tvrdi da mu Zakon o Federalnim rezervama omogućava da smijeni guvernerku po vlastitom nahođenju “iz opravdanog razloga” i dodaje da je “utvrdio da postoje dovoljni razlozi za njenu smjenu s dužnosti”. Predsjednik se poziva na optužbe koje je ranije ovog mjeseca iznio direktor Federalne agencije za finansiranje stanovanja Bill Pulte , u kojima se tvrdi da je Cook počinila hipotekarnu prevaru navodeći dvije nekretnine kao svoje primarno prebivalište – što je zvaničnik centralne banke negirao.

Trump je optužuje za “obmanjujuće i potencijalno kriminalno ponašanje u finansijskim transakcijama” i zaključuje da stoga nema povjerenja u njen integritet da nastavi obavljati funkciju.

On ne namjerava da se povuče.

U izjavi podijeljenoj s nekoliko medija, Cook je doveo u pitanje zakonitost Trumpovog poteza, rekavši: “Predsjednik Trump je navodno pokušao da me otpusti iz ‘opravdanog razloga’, iako po zakonu ne postoji takav razlog i on nema ovlaštenje da to učini. Neću dati ostavku. Nastavit ću obavljati svoje dužnosti i pomagati američkoj ekonomiji kao što sam to činio od 2022. godine.”

Odmah nakon Trumpove objave, dolar je naglo oslabio – indeks dolara pao je za više od 0,4 posto, sa 98,50 na 98,10 bodova. Kasnije se, međutim, oporavio i stabilizirao na 98,38 bodova. Indeks mjeri vrijednost američke valute u odnosu na korpu šest glavnih svjetskih valuta.

Senatorica Elizabeth Warren je napisala o Xu: „Trump očajnički traži žrtvenog jarca kako bi prikrio vlastiti neuspjeh u smanjenju troškova za Amerikance, a otpuštanje Lise Cook je njegov najnoviji potez. To je autoritarno preuzimanje koje očito krši Zakon o Federalnim rezervama i bit će poništeno od strane bilo kojeg suda koji poštuje zakon.“

Vođa demokrata u Senatu, Chuck Schumer, dodao je: „Ovaj pokušaj opoziva uništava nezavisnost FED-a i dovodi u opasnost ušteđevinu i hipoteke svih Amerikanaca. Donald Trump igra opasnu igru ​​s ključnim stubom naše ekonomije. Sudovi moraju zaustaviti ovo drsko preuzimanje prije nego što Trump nanese trajnu štetu nacionalnim, državnim i lokalnim ekonomijama.“

Pozadina sukoba sa Fedom

Trumpov pokušaj smjene Cooka dolazi usred njegove eskalirajuće bitke s Fedom oko kamatnih stopa. Centralna banka ih za sada drži stabilnima zbog inflacijskih pritisaka povezanih s Trumpovim tarifama, dok je predsjednik otvoreno pozivao na značajno smanjenje kamatnih stopa. Iako je prethodno prijetio smjenom predsjednika Feda, Jeromea Powella , to do sada nije učinio. Ali je prošle sedmice otvoreno prijetio da će otpustiti guvernerku Lisu Cook ako sama ne podnese ostavku, pozivajući se na optužbe koje je Pulte prethodno iznio u objavi na Xu i u pismu tužiteljici Pam Bondi , tražeći krivično gonjenje guvernerke. Pulte je tvrdio da je Cook pokušavala osigurati povoljne hipotekarne kredite 2021. godine navodeći i Ann Arbor, Michigan, i Atlantu, Georgia, kao svoje primarno prebivalište. Lisa Cook je negirala optužbe i rekla da “nema namjeru dozvoliti sebi da bude prisiljena na ostavku zbog pitanja pokrenutih u objavi na društvenim mrežama”.

Kreditni rejting je u riziku

Agencija S&P, koja je prošle sedmice potvrdila američki kreditni rejting AA+, naglasila je da je “sposobnost Federalnog rezervnog sistema da odlučno i pravovremeno reaguje na domaće i globalne krize ključni stub suverenog rejtinga”. Međutim, upozorila je i da bi ovaj rejting mogao biti ugrožen “ako politička previranja oslabe američke institucije i efikasnost dugoročnog upravljanja politikama ili nezavisnost FED-a”. To bi, zauzvrat, moglo dovesti u pitanje status dolara kao glavne svjetske rezervne valute – jednu od ključnih snaga američkog kreditnog rejtinga.

