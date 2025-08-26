Ubistva novinara u Gazi: Svjetski novinari osudili Izrael i prozvali medijsku industriju zbog šutnje

Novinari širom svijeta izrazili su u ponedjeljak ogorčenje dok je Izrael nastavio napade na izvještače u Gazi, osuđujući ono što nazivaju „neuspjehom“ medijske industrije da reaguje.

Izraelske snage su u ponedjeljak ubile novinare portala Middle East Eye, Mohameda Salamu i Ahmeda Abu Aziza, u dvostrukom napadu na bolnicu Nasser u južnom Pojasu Gaze.

Najmanje troje drugih novinara bilo je među 19 Palestinaca ubijenih u istom napadu, uključujući:

Mariam Dagga, slobodnu novinarku koja je sarađivala s više redakcija poput Associated Pressa,

Hussama al-Masrija, fotoreportera agencije Reuters,

te nezavisnog izvještača Moaza Abu Tahu.

Šesti novinar, Hassan Douhan, ubijen je vatrom izraelskih vojnika u Khan Younisu, saopštio je medijski ured Gaze.

Douhan, ugledni istraživački novinar i glavni urednik lista al-Hayat al-Jadidah, bio je i mentor mnogim mladim novinarima u enklavi.

Drugi udar na bolnicu Nasser prikazan je uživo tokom prijenosa jordanske televizije Al Ghad TV. Snimak se masovno širi društvenim mrežama, a mnogi ga nazivaju „snimkom ubistva“.

Ubijeni novinari u Nasser bolnici/Reuters

Britanska novinarka Carole Cadwalladr objavila je na mreži X da „osjeća dubok sram i neuspjeh“, osuđujući i izraelske napade i šutnju medijske industrije.

„Nisu u pitanju samo životi novinara. Ovo je smrt novinarstva.“

Novinarka Hind Hassan također je napisala.

„Izrael je upravo ubio još četvero novinara u Gazi. To je ljaga na našoj profesiji. Svjedočimo sistematskom uništavanju palestinskih novinara u realnom vremenu, kao posljedici neumorne dehumanizacije i širenja lažnih narativa koji opravdavaju njihovo gađanje.“

Slični stavovi preplavili su mreže nakon napada, uz objave fotografija ubijenih palestinskih kolega.

Mnogi novinari kritikovali su i način na koji su zapadni mediji izvještavali o ubijenim kolegama. Associated Press, na primjer, nije spomenuo ime svoje dugogodišnje saradnice iz Gaze, Mariam Dagge.

„Njeno ime je Mariam Abu Daqqa, i radila je danonoćno, kao i svi naši kolege u Gazi – u nehumanim uslovima. A na kraju @AP nije našao za shodno ni da je imenom pomene. Samo su ‘prenijeli vijest’“, napisala je palestinska novinarka Mariam Barghouti.

Od oktobra 2023. izraelske snage ubile su 246 palestinskih novinara u Gazi.

Palestinska novinarka Laila al-Arian u ponedjeljak je naglasila da je nedostatak izvještavanja sa Zapada „utro put“ za „potpunu nekažnjivost“.

„Mora se razotkriti kako je propagandna mašinerija nakon 7. oktobra pripremila teren za ovaj trenutak – kada Izrael može nekažnjeno ubijati novinare, zdravstvene radnike, djecu i druge“, napisala je.

Izvještaj organizacije Fair, objavljen u petak, pokazao je kako su zapadni mainstream mediji „proizvodili saglasnost“ za ubistva palestinskih novinara.

Analizom izvještavanja o ubistvu više novinara – uključujući dopisnike Al Jazeere Anasa al-Sharifa i Mohammeda Qreiqeha 10. augusta – u 15 najpoznatijih zapadnih medija, utvrđeno je da su svi prenijeli „iste narative“ koji su služili opravdavanju njihovih smrti.