Bosna i Hercegovina među zemljama s najjeftinijim gorivom u Evropi

Dok građani Islanda plaćaju najskuplje gorivo u Evropi, čak 2,097 eura za litru 95-oktanskog benzina, Bosna i Hercegovina se našla na samom drugom kraju ljestvice – među zemljama s najnižim cijenama goriva.

Prema dostupnim podacima, nakon Islanda, najviše cijene goriva bilježe Danska (1,941 €) i Nizozemska (1,904 €), dok su slične visoke vrijednosti prisutne i u Švicarskoj, Albaniji i Grčkoj. U sredini tabele nalaze se Njemačka (1,642 €), Francuska (1,677 €) i Italija (1,705 €).

BiH u samom vrhu po povoljnim cijenama

Bosna i Hercegovina zauzela je jedno od najnižih mjesta na evropskoj ljestvici, s prosječnom cijenom od 1,201 € po litru benzina. Ispod naše zemlje po jeftinoći goriva nalaze se samo Rusija (0,672 €) i Bjelorusija (0,666 €).

REUTERS/Aly Song

Ovaj podatak Bosnu i Hercegovinu svrstava u grupu zemalja u kojima građani i privreda trenutno plaćaju znatno nižu cijenu za gorivo u odnosu na evropski prosjek, što u vremenu konstantnih globalnih poskupljenja predstavlja rijetku pozitivnu vijest.

Poređenja sa regionom

U poređenju sa susjedima, BiH je osjetno povoljnija. Hrvatska s cijenom od 1,482 eura po litru nalazi se blizu evropskog prosjeka, dok su u Sloveniji i Crnoj Gori cijene tek nešto niže – 1,443 € i 1,430 €.

Među članicama EU-a najjeftinije gorivo imaju Bugarska (1,218 €) i Poljska (1,376 €).

Bosna i Hercegovina trenutno uživa jednu od najnižih cijena goriva u Evropi, što je od velikog značaja za građane i privredu. Dok se evropske zemlje suočavaju sa sve većim troškovima, BiH je, barem po pitanju cijene goriva, među povoljnijim destinacijama na kontinentu.

